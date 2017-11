Uus leke näitab: Venemaa mõjuvõimsa ärimehe ning riigifirmade varjatud investeeringud USA lipulaevadesse

Paradiisi paberitest tuleb välja, et Venemaa riigipank ja Gazpromi finantsharu on teinud suuri investeeringuid Facebooki ja Twitterisse. See lisab õli tulle eelmisel nädalal avalikuks tulnud skandaalile, mis näitas, et vene rublade eest oli kinni makstud suurel hulgal USA ühiskonda lõhestavaid reklaame, mida sotsiaalmeediakanalid hoogsalt levitasid. Loomulikult tekib küsimus, et kas investeeringutega võis kaasneda ka silma kinni pigistamine.

Eile selgus, et lekkinud on järjekordne ports dokumente, mis näitavad maailma võimsate ja rikaste tegemisi maksuparadiisides. Maksuparadiisis firma omamine ei ole iseenesest kriminaalne tegevus, kuid tihti tuleb seoses leketega välja, et neid kasutavad inimesed, kellelt seda ei ootaks või on neis paradiisides loodud äriliite, mis näivad vägagi kahtlased. "Paradiisi paberite" nime kandvast lekkest kuuleme lähipäevil ja -nädalail kindlasti veel palju, sest dokumente ja nimesid hakatakse avaldama järk-järgult.

Praeguseks on selgunud näiteks Kuninganna Elizabeth II seotus maksuparadiisidega ning ka eetiline laulja Bono ei ole päris puhas poiss. Lisaks on aga avaldatud dokumendid, mis näitavad, et Venemaa riigipank ja teise riigifirma finantsharu on investeerinud suuri summasid USA suurnimedesse Facebooki ning Twitterisse.

Institutsioonid on seda teinud Venemaa tehnoloogiamagnaat Juri Milneri kaudu, kel on ühine äri ajada ka USA president Donald Trumpi väimehe Jared Kushneriga, kes on ühtlasi ka Valge Maja nõunik.

Loomulikult lisavad need seosed vaid vürtsi loosse, mis eelmisel nädalal USAd ja maailma raputas. Facebook ja teised sotsiaalmeediakanalid tunnistasid, et nende keskkondades on avaldatud tuhandeid vene rublade eest tellitud poliitreklaame, mida on näinud sajad miljonid silmapaarid. Nüüd siis lisandub sellesse supipotti ka teadmine, et Venemaa pangad on Facebooki ja Twitteri investorid.

Aleksander Vershbow oli Georg W Bushi ajal USA saadik Venemaal ning tema sõnul on selliste investeeringute välja tulek oluline, aga mitte üllatav. Ta ütles, et Venemaa riigiameteid ja institutsioone kasutati tihti „Putinile oluliste poliitiliste projektide abisatamiseks." Samal ajal on Venemaa ja Putin kogu aeg eitanud, et neil on seoses USA demokraatia õõnestamise ja avaliku arvamuse mõjutamisega mingi plaan.

„Selgelt on olemas laiem plaan ehkki Putin väidab vastupidist," ütles mees.

Juri Milneri kaudu jõudsid Twitterisse ja Facebooki investeeringud Venemaa riigi omandis olevast pangast VTB Bank, aga lisaks ka gaasifirma Gazprom finantseerimisega tegelevalt tütarettevõttelt. Sotsiaalmeediakanalid ei ole väidetavalt kursis, kust raha pärines.

Paberitest tuleb välja, et 2011. aastal finantseeris VTB Twitteri osaluse ostu 191 miljoni dollariga. Umbes samal ajal finantseeris Gazprom Investholding üht offshore firmat, mis omakorda soetas osaluse firmas, mis omas 1 miljardi dollari eest Facebooki aktsiaid.

Raha liikus investeerimisfondide kaudu, mida omas Milner, kes 2015. aastal investeeris raha ka idufirmasse, mida omavad Kushner ja tema vend. Kui Kushner Valgesse Majja tuli, siis ta alguses varjas oma osalust idufirmas Cadre.

Milner oli kunagi Venemaa valitsuse tehnoloogianõunik, kui presidendiks oli praegune peaminister Dmitri Medvedev. Ta elab täna Californias,Silicon Valleys ning on enam kui 30 veebi-start-upi raha pannud ligi 7 miljardit dollarit. Teiste seas on Airbnb, Spotify ning Hiina jaemüüjad Alibaba ja JD.com.

Milner on mitmes intervjuus öelnud, et VTB rahastus ei ostnud neile mingit mõju Twitteri üle. Ta ei olnud kursis, et Gazprom Investholding oli üks neist, kes Facebooki investeeris. Tema sõnul olid need tehingud vaid väike osa tema portfooliost ning need tehti siis, kui Venemaa-USA suhted olid paremad.