Uus luud pühib hästi: puhastus Eesti Raudtees

Eesti Raudtee juht Erik Laidvee Foto: Karin Kaljuläte

Viimaste kuude jooksul on Eesti Raudtee uus juht Erik Laidvee töötajate ridu nii palju harvendanud, et tema jõuline käekiri on tekitanud teravat kriitikat, kirjutab Äripäev.