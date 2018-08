Uus Maa: Tallinnas müüakse korter maha kolme kuuga. See ajab isegi Euroopa prestiižikamad linnad kadedaks

Kohe alustuseks ütlen, et eestlased on võrreldes vana Euroopaga väga tugevalt kinnisvarausku. See, milline on viimased aastad olnud kinnisvaramüügi kiirus ja hinnatõus, teeb kadedaks ka kõige prestiižikamate linnade kinnisvaramaaklerid. Keskmine korteri müügi kiirus on näiteks Uus Maa maakleritel Tallinnas ca 3 kuud. Lähinaabritel Helsinkis ja Stockholmis on vastav näitaja 6-12 kuud, Marbellas aga 8-12 kuud.

Eestlased pigem ostavad esimesel võimalusel endale suurema, uuema ja mugavama kodu või investeerimiskorteri, kui et paigutavad vaba raha riskantsematesse valdkondadesse. See on muide väga suur erinevus Skandinaaviamaadega, kus usaldatakse pensionifonde. Kindlasti on Eesti kinnisvara võrreldes Skandinaavia lähinaabritega veel soodne, millele annab kinnitust ka soomlaste taaskord kasvav huvi Tallinna korteriturul.

Suurim erinevus üüriturus

Võrreldes Skandinaavia suuremate linnade ja üldiste Euroopa trendidega, on meil üürikorterite, seega ka investeerimiskorterite osakaal turul väike.

Ja kuigi üüriturg paistab Eestis olles suur, siis tegelikkuses elab vaid 22% elanikkonnast üüripindadel ning 78% on kas ise või leibkonna liikme kaudu seotud isikliku kinnisvaraga. Vanas Euroopas, eriti näiteks Rootsis ja Saksamaal, elab kuni 60% inimestest üüripinnal.