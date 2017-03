Uus majandusesindaja Pekingis: hiinlaste välisinvesteeringute eesmärk on saada edukamaks oma koduriigis

Anneli Vilu rõhutab, et Hiina pealinnas saab paremini ligi võimukoridoridele, kus ka Eesti ettevõtjale vajalikke hoobasid tõmmata.

Anneli Vilu on kaheksa aastat elanud Shanghais, kuid Eestist Hiina tagasi lennates maandub ta hoopis Pekingis, kus hakkab tööle EAS-i ekspordi ja välisinvesteeringute esindajana. Enne tööle asumist tahab ära käia ammu plaanitud maratonil Põhja-Koreas – ekstreemse kohavaliku põhjenduseks ütleb Vilu, et muudes kohtades on juba joostud. Saksa-belgia päritolu abikaasa ja kaks kassi kolivad uude kohta hiljem.