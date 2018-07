Uus maksuplaan: kõik ettevõtjad hakaku töötajaid tööõnnetuste vastu kindlustama

Kava näeb ette, et kõik ehk üle 71 000 tööandja peaksid oma kokku ligi 600 000 töötajat erakindlustusseltsides tööõnnetuste vastu kindlustama. Õnnetuse korral hüvitaks kindlustusselts kahju ning kataks ravi- ja muud kulud. „Aastas registreeritakse Eestis umbes 5000 tööõnnetust – need on umbes pooled kõigist Eestis juhtuvatest tööõnnetustest. Enamik tööõnnetusi olnuks ennetatavad. Tööõnnetuskindlustuse süsteemiga loome töötajale õiglase hüvitamise süsteemi ning motiveerime tööandjaid töökeskkonda parandama,” põhjendas plaani tervise- ja tööminister Riina Sikkut.