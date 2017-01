Uus minister peatas Michali plaani luua riigiettevõtete valdusfirma

Eelmise majandusministri Kristen Michali (RE) välja käidud ühtse riigiettevõtete valdusfirma loomise idee on uues valitsuses peatatud. Michal leiab, et uus valitsus on poolele teele pidama jäänud, kirjutab ERRi uudisteportaal.