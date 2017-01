Kui meile armas inimene sureb siis jääb temast maha palju mälestusi. Teiste seas ehk ka väärtuslikud vinüülplaadid, raamatud, aga ka südamlikud perealbumid. Tänapäeval on aga tekkinud üks probleem, millele üha enam tähelepanu juhitakse, kirjutab The Telegraph.

Nimelt hoiatavad täna lahkunute viimsele teele saatmisega tegelevad inimesed, et digitaalajastu on meie ette toonud uue mure. Mis saab lahkunu digitaalsest jalajäljest ehk igasugustest kontodest, mis temaga seotud on? Tihti on ju nendegi taga väga olulisi dokumente, pilte, videoid ja muud sellist, mis võib lihtsalt kaduda.

Kui inimene ei hoolitse elu ajal selle eest, et tema salasõnad saaks edasi antud teistele pereliikmetele, siis võib see info minna kaduma.

Nii soovitatakse inimetel endast maha jätta lisaks tavapärasele testamendile ka selged instruktsioonid, kuidas nende armsamad saaksid ligi tema sotsiaalmeediakontodele, pangakontole ja muudele kohtadele, kus leidub olulist infot. Ostavad ju inimesed tänapäeval ka muusikat ja filme oma online-kataloogidessem, mis võivad lahkumise hetkel olla päris väärtuslikud.