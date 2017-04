Uus näitus tõstab ERMi piletihinda

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uues näitusemajas avatakse 22. juunil uus suur rahvariiete näitus; samal ajal tõstab ERM ka üksikpileti hinna 12 eurolt 14 euroni.

ERMi kommunikatsioonijuhi Kaarel Tarandi sõnul saavad külastajad vastu kõigi aegade suurima rahvariiete näituse 900 ruutmeetril muuseumi suures saalis.

"Üksikpileti hind tõuseb jah, 12 eurolt 14 eurole, aga perepileti hind jääb samaks," ütles Tarand. "Ühtlasi loome juurde piletivõimalusi: näiteks eraldi pilet tekib neile, eks soovivad näha vaid Eesti kultuuriloolist näitust."

Tarandi sõnul on ekspositsioon kasvanud juba niivõrd, et see polegi enam külastajatele ühe päevaga hõlmatav, sestap loob muuseum juurde võimalusi ekspositsiooni osakaupa vaatamiseks.