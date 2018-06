Uus oht tõstab pead: kerkivad kütuse hinnad toovad sotsiaalsed rahutused

Nafta Foto: LHV

Aastaga pea 70% tõusnud toornafta hinna tõttu kerkivad kütusehinnad on toonud kaasa massilised meeleavaldused Brasiilias, Jordaanias ja Marokos. Kardetakse, et sotsiaalsed rahutused levivad ka teistele arenevatele turgudele nagu Argentiina ja Türgi, kui naftabarreli hind peaks tõusma praeguselt 76 dollarilt 100 dollarile, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.