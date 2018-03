Uus ohtlik trend: Krüptoraha omanikke üle maailma röövitakse. Kuidas nad end kaitsta saavad?

Kui sa oled krüptorikkur ehk inimene, kes on saanud rikkaks krüptoraha omamise teel, siis varitseb sind mitu ohtu. Esiteks see, et sinu kogu vara väärtus võib ööga muutuda nulliks või oluliselt kahaneda. Siis raskused sellega, kui sa reaalselt soovid oma bitcoinid reaalseks rahaks teha. The New York Times raporteeris aga hiljuti uuest trendist, mis teeb eriti murelikuks. Neid inimesi, kelle puhul on teada, et nad on krüptorikkad, röövitakse. Inimröövid on saamas üha sagedasemaks.

Inimröövijaid huvitab reeglina igasugune rikkus, aga krüptoraha on muutunud eriti populaarseks, sest kui röövitu või temaga seotud inimene on teinud soovitud ülekande, siis on kolmandal osapoolel võimatu tuvastada, kes need kaks tehingus olnud inimest täpselt olid. Kui mõlemad pooled talle just nõusolekut ei anna. Krüptoraha anonüümsus on nende üks suuremaid plusse, aga nüüd kasutavad inimröövijad seda ära. Ei ole mingit vanakooli "kohver sularahaga" jamamist.

Selliseid inimrööve on toimunud üle maailma Tais, Türgis, Ukrainas, Venemaal ja isegi Suurbritannias, USAs ja Kanadas. On juhtumeid, kus rahanõue ulatub üle miljoni dollari. Politsei on sellisel puhul võimetu, kui ei suudeta leida mingit videotõendit või selgeid märke arvutist.

Mida teevad krüptomiljonärid, et end kaitsta? On võimalik palgata personaalseid turvamehi. On aga ka praktilisemaid viise, mis on krüptoraha endaga seotud. Võimalik on kasutada turvasüsteemi, kus tuleb anda mitmeid erinevaid nõusolekuid, et tehing lõpule viia. See teeb kogu ülekande tegemise vähemalt keerulisemaks. Välja on pakutud sellise "rahakoti" idee, kus oleks väike kogus bitcoine, mida saaks siis "sisse lülitada", kui inimene on röövitud. Ükskõik missuguse päti tüssamise puhul on aga kindel see, et olema peab äärmiselt ettevaatlik.