Uus riigihangete register toetab täielikku üleminekut e-riigihangetele

Eesti on e-riigihangete korralduses kogu euroliidus esirinnas ja teeb enam kui 90% hangetest e-menetlusena registris. Täielik e-riigihangetele üleminek aitab muuta hankekorraldust veelgi läbipaistvamaks ja parandada väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ligipääsu riigihankelepingutele.

„Uue riigihangete registri nutikad lahendused lihtsustavad registri kasutamist ja võimaldavad mugavamalt otsida huvipakkuvaid hankeid,“ lisas rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi. „Register on saanud värske sisu ja välimuse ning on nüüdsest mugav kasutada nutiseadmetes.“

„See on suurepärane näide uue põlvkonna e-riigi lahendusest, mis seab esikohale kasutuskogemuse, toetab täielikult digiprotsessi ja vahetab infot suure hulga registritega, lihtsustades kasutaja jaoks andmete sisestamist,“ sõnas Nortali arendusüksuse juht Eestis Ats Albre.

„Arendusprojektide oluline edutegur on alati olnud kvaliteetne hankemenetlus, mida on uues registris oluliselt mugavam läbi viia,“ nendib rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse(RMIT) direktori asetäitja arenduse valdkonnas Meelis Riimaa. „Riigihangete register on riiklikult olulise tähtsusega süsteem, mida külastatakse tööpäeviti keskmiselt 20 000 korda, seda nii Eestist kui ka välismaalt.“

Uued registris on palju rohkem võimalusi otsida infot hangete, lepingute ja vaidlustuste kohta. Otsinguid saab salvestada, hankeid jagada ja e-postile teavitusi tellida.

Suurim muudatus on üleminek tegevuspõhisele süsteemile, mis soodustab failipõhistelt hangetelt üleminekut andmepõhistele hangetele.