Riigihangete seadus saab peagi uue kuju. Kas see vähendab skeemitajate võimalusi? Miks hinnatakse meil nii väga madalaima hinna kriteeriumi? Miks ei julge hankijad Eestis hoogsalt tegutseda? Kes hakkab ettevõtjaid puhastama?

Eelmisel aastal avastati Eestis rekordiliselt palju korruptsioonikuritegusid, millest suure osa moodustasid riigihangetega seotud hämarad teod. Riigikogu on juba peaaegu aasta aega uue riigihanke seaduse kallal pusinud. On lootust, et sel kevadel võetakse see vastu. Kas küsimused saavad lahenduse või tekib neid juurde?