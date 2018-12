Uus seadus vähendab ettevõtjate koormust

Mõõteseadus puudutab kõiki kauplejaid, võrguettevõtjaid ja tarbijaid, kes kasutavad tehingutes mõõtevahendeid ning toidu- ja tööstuskaupade pakendajaid. Seadus reguleerib nõudeid mõõtevahenditele, mõõteühikute süsteemi (SI) kasutamist ja mõõtetulemuste tõendamist. Seaduse uuenduste eesmärk on tagada mõõtmise usaldusväärsus ka edaspidi.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving selgitas, et lisaks kitsaskohtade kõrvaldamisele lubab uuendatud seadus pädevatel mõõtjatel edaspidi kasutada mõõtmiseks ka seadmeid, mille taatlus või jälgitav kalibreerimine ei ole võimalik, nagu näiteks GPS-seadmeid. Asekantsler lisas, et eri valdkondades on vajadus korraldada mõõtmisi vastavalt sektori iseloomule ja eripäradele ning seetõttu muutuvad mõõtmistulemuse jälgitavuse nõuded paindlikumaks.

Mõõteseaduses muutuvad ka nõuded kinnispakkide kontrollimisele. „Kinnispakk on ühesuguse kogusega pakendatud toode, näiteks kilone suhkrupakk. Edaspidi ei pea dokumente omama enam kõik pakendajad ja importijad, vaid see on kohustuslik üksnes sertifitseeritud kinnispaki käitlejatele,“ selgitas asekantsler. Samuti lüheneb dokumentide säilitamise aeg kahelt aastalt ühe aastani.

Uus mõõteseadus võimaldab ühte tüüpi sarnastes tingimustes kasutatavatele elektri-, vee- ja soojusarvesti kordustaatlusel kasutada statistilist taatlust. Lihtsustatud nõuded võimaldavad ettevõtjatel taatluskulusid märkimisväärselt kokku hoida. Statistilise taatluse võimaldamine tähendab, et ei kontrollitaks enam kõiki mõõtevahendeid vaid mõõtevahendite hulgast tehakse esindusvalim, mida kontrollitakse.