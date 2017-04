Uus tehnoloogia kinnisvara müügis ehk 3D 360 virtuaalne reaalsus on toonud alasti kinnisvara ajastu

Infotehnoloogia arengud on muutnud ka kinnisvara valdkonda. On loodud kõik eeldused selleks, et me ei peaks enam heas lootuses mööda erinevaid objekte jooksma ja ükshaaval pettunult möönma, et „jälle oli kuulutus reaalsusest kaugel“.

Kinnisvara müük on olnud aastakümneid valdkonnaks, kus ennekõike edastatakse infot pakkumises oleva objekti kohta selleks, et meelitada inimesi maakleritega ühendust võtma ja leppima kokku objekti ülevaatamist. Kuulutusse tehakse pildid vaid kaunimatest nurgakesest ja tekst koostatakse piisavalt udune. Tegelik „siga“ võetakse „kotist“ välja alles kohapeal. Nagu teame, ilmneb alles siis olulisi detaile. Just seetõttu on paratamatu, et mõned objektid on müügis aastaid ning selle aja jooksul tuleb maakleril ning omanikel käia ruume näitamas mitmeid kümneid kordi.

3D 360 virtuaalne reaalsus on võtmeks kaasaaegse kinnisaraäri mõistmiseks. Paljuski meile kõigile Google Viewst alguse saanud virtuaalreaalsuse toomine kinnisvara valdkonda sai revolutsioonimõõtu arenguhüppe osaliseks Bill Browni juhitavast Matterporti nimelisest Ameerika idufirmast, mis kasutab omakorda ühe võtmekomponendina oma 3D kaameras Iisraelis Tel Avivis tegutseva firma PrimeSense unikaalset valguse kodeerimise tehnoloogiat. Muide, sama firma kiipe kasutati juba Xbox 360 mängukonsooli loomisel ning suure tulevikupotentsiaaliga PrimeSense osteti 2013 aastal ära Apple poolt ligi 400 miljoni dollariga.

Loe veel

See, mida Matterport oma kaameraga paari aastaga on suutnud, on olnud hämmastav. Ning muutunud isegi suure ja rikka Google VR lahendustes haledaks järeljooksjaks. Üle maailma on tänaseks avaldatud üle 4 miljoni kinnsivarakuulutuse just Matterporti lahenduse baasil. Kaamera, mis tiirleb oma telje kiirusega, mis võimaldab sekundis pildistada 10 miljonit punkti, suudab ruume ja nendes peituvat infot jäädvustada sellise detailsusega ja need „mahamängida“ sellise sujuvusega, et valmis 3D piltidest on saanud uus kinnisvara kuulutuste normaalsus. Need ongi „alasti kuulutused“.

Ameerikas on see trend sedavõrd veenev, et viimastest tingitult on muutumas kogu sektori ülesehitus. On tekkinud nn „uued majaostjad“, kes sõna otses mõttes ei viitsigi käia kaugemate objektidega tutvumas, vaid ostavad neid pelgalt virtuaalreaalsuse põhjal. See omakorda on vabastanud maaklereid tüütust hoonete näitamistest ja kiirendanud objektide müüki keskmiselt kaks korda. Ning samuti on see avanud võimaluse kodumüütajatele panna ise üles kuulutusi ilma maaklerite abita. Müües neid rahumeeli ilma kodus passimata. Ideaalne võimalus talude müügiks.

Praktikas on kusagil Nuustakutagustes metsades asuva kinnisvara müügil Matterporti tarkvarast kasu saamiseks kaks võimalust. Esiteks soetada omale ca 4000 eurone spetsiaalne kaamera ja sinna juurde kuuluvad litsentsid ning õppida selgeks selle kasutamine. Ühekordse müügitehingu korral võib see osutuda mõttetuks luksuseks.

Teine võimalus on tellida teenus kohalikult Matterporti esindajalt ca 100-200 euro eest. Teenindaja tuleb kohale, pildistab keskmiselt ühe tunni vältel teie objekti üles, töötleb teise tunnikese materjali oma arvutis spetsiaaltarkvaraga ning saadab teile lingi, mis sisaldab nii ruumide 3D nukumaja pilti kui ka 360 kraadist virtlaalreaalsust, kuhu saab iga soovija sisendada ja ise ringi jalutada. Näiteks nagu selles kuulutuses.

Virtaalvaateid saab teha muuseumidest – vaata allveelaev Lembitut

Eestis on see kõik alles algusjärgus. Õnneks on ka siinsed suuremad kinnisvara müügikeskonnad ja bürood haaranud trendist kinni. Esimesed 100+ „alasti“ kuulutust ripuvad juba veebis, iga päev lisanduvad uued. Kuid kinnisvara pole tegelt ainus valdkond. Viimati pildistaśime „alasti“ 3D pilte meie kuulsast Lembitu allaveelaevast.

Kuigi täna räägime ühe firma tehnoloogiast, siis on üsna kindel, et analoogseid tehnoloogiaid tuleb juurde ja ka nende kasutamise hind muutub üha taskukohasemaks. Juba täna on kinnisvara firmasid, kes on nõus 3D „alasti“ virtuaalvaadete ülespildistamise võtma oma õlule ja säästavad talude ja korterite müüjaid lisakuludest.

Mida see kõik tähendab korteri või maja ostjale? Kui te leiate teile sobivas hinnaklassis maja või korteri, mis asub piisavalt kaugel selleks, et sinna kohe vaatama tormata, siis helistage maaklerile või omanikule ja paluge tal objektist teha 3D 360 kraadi pildid. Minu pooleaastane praktika konkreetse kaameraga töötamisel annab võimaluse järeldada, et kuna maaklerid on valmis selle kulu algselt enda peale võtma, siis ei tohiks olla ühtegi takistust, mis 3D piltide tegemist takistaks. On siiski vaid üks reaalne argument: kui reklaamitava objekti eest soovitakse saada ebarealistlikult suurt summat ega soovita seetõttu teda virtuaalvaadete kaudu „alasti võtta“.