Uus trend. Maksevahendajad võtavad pangalitsentsi

Euroopa suuremate hulka kuuluv finantstehnoloogiaettevõte Adyen võttis üleeuroopalise panganduslitsentsi, et saaks minna mööda pankadest ja teostada äriklientide piiriüleseid makseid, kirjutab Reuters.

Ettevõtte juhatuse esimees Pieter van der Does ütles, et nad said aprilli lõpus Euroopa regionaalpanga litsentsi.

Rootsi maksevahendaja Klarna teatas hiljuti, et ka neile on antud Euroopa panganduslitsents, sedapuhku Rootsi finantsjärelevalve poolt.

Et Adyen on nüüd pangalitsentsiga, saab ta teostada koheselt äriklientide makseid, mitte ei pea ootama maksete vahendamisel päevi pankade järel.

Adyen ei kavatse hakata vastu võtma hoiuseid ega muutuda täisteenustevalikuga pangaks, kuid nad saavad hakata kiiremini vahendama makseid. Adyen vahendab 10 juhtivast e-äriettevõttest kaheksa makseid. Nende seas on Airbnb, Booking.com, Spotify ja Facebook.