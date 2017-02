Lennundusturu gigantide Airbusi ja Boeingu kõrvale trügib ka Hiina riigile kuuluv lennukiehitaja Comac, kelle reisilennuk C919 teeb tänavu oma esimese lennu.

Pea kõik testid sooritanud C919 teeb tänavu esimesel poolaastal oma kauaoodatud esimese lennu, vahendas Reuters Hiina riigimeedias ilmunud uudiseid. Lennuki start on juba kolm aastat eri põhjustel edasi lükkunud.

"Testisime kogu lennukit, selle põhikomponente ja ühendavaid osi," ütles agentuurile Xinhua Comaci konstrueerimisbüroo ekspert Li Qiang.

Kitsa kerega C919 mahutavus on 156-168 reisijat ja see hakkab konkureerima Boeing 737 ja Airbus A320 lennukitega, vahendas agentuur. Esimene klient on China Eastern Airlines, aga kokku on Comaci teatel saadud tellimusi juba 570 lennukile 23 kliendilt.