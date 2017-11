Uus tulumaksukord lammutab III pensionisammast

Uuest aastast kehtestuv tulumaksuvaba miinimumi ja tulumaksumäära arvestamise kord pöörab pea peale senise maksuarvestuse vabatahtliku pensioniga liitunud inimestel - osaku realiseerimisel võib nende tulumaksukohustus osutuda oodatust suuremaks.

Pangad on rahandusministeeriumil palunud erakorraliste väljamaksete maksustamispõhimõtteid klientidele soodsamaks muuta, kuid tulutult, kirjutab Äripäev.

„Kuigi maksumuudatus suuremat osa kolmanda samba praegustest ja tulevastest klientidest ei mõjuta, läheb see selgelt vastuollu seni kehtinud pensioni kolmandasse sambasse kogumise soodustamise eesmärgiga. Seetõttu tekib küsimus, kas riigi selline kursimuutus oli ikka teadlik ja läbi kaalutud," märkis Äripäevale SEB Elu- ja pensionikindlustuse juhatuse liige Indrek Holst.

Tema sõnul on SEB kevadest saadik suhelnud rahandusministeeriumiga, et tagada klientidele väljamaksete maksustamine 10- või 20protsendise tulumaksumääraga, kuid nii, et kolmanda samba väljamaksed ei osaleks maksuvaba tulu määra arvutamises.

Loe pikemalt Äripäevast.