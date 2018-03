Jobbaticalis töötav Argentinast pärit Gonzalo Sanchez on kaugtööd teinud viis aastat, millest viimased kaks on veetnud reisides. „Praegu elan Pariisis, kuid võimaluse korral hüppan igal vabal hetkel lennuki peale,” rääkis ta. Reisima hakkas Sanchez vajadusest, sest tehnoloogiatööd on Argentiinas vähe ja selle eest saab väikest palka.