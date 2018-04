Uusarenduste turg teeb müügirekordeid

Uued korterid müüvad nagu soojad saiad- ainuüksi aasta esimese kolme kuuga broneeriti Tallinna ja Harjumaa uusarendusprojektides üle 850 korteri, kirjutab Pindi Kinnisvara aprillikuu kinnisvaraturu ülevaates.

Uued korterid müüvad nagu soojad saiad- ainuüksi aasta esimese kolme kuuga broneeriti Tallinna ja Harjumaa uusarendusprojektides üle 850 korteri.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et peaaegu 300 uue korteri müük kuu kohta on kõrge isegi kunagise buumiajaga võrreldes. „Nõudlus uue elamufondi järgi on siiani kõrge, kuna rahvastiku juurdevool Tallinnasse ei näita ikka veel taandumise märke,“ ütles Sooman.

Pealinna ametliku registri järgi on ainuüksi eelmise aasta algusest lisandunud Tallinnasse 6000 uut elanikku. „Kuskil peavad kõik need lisanduvad inimesed elama ja suur nõudlus nii üüri- kui müügiturul innustab kõrgema sissetulekuga ja säästudega inimesi kinnisvarasse investeerima või olemasolevat kodu veidi uhkema vastu vahetama,“ selgitas Sooman.

Kokku on tema sõnul hetkel Tallinnas ja Harjumaal avalikult müügis ca 2500 uut korterit. „Praeguse müügitempo jätkumisel ei jagu neist aastakski,“ nentis Sooman. Ta rõhutas, et lõviosa uuest müügist annavad äärelinnade ja linnalähedased uusarendused, mis maksavad alla 2000 €/m². „Kallimate kesklinna korterite müük läheb hoolimata tormijooksust visalt- pakkumisi on liiga palju ja hinnad liiga kõrgeks aetud,“ lisas ta.