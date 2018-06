Uusim masinaõppe tehnoloogia andis selge indikatsiooni, kes võidab täna algava MMi

Peale miljoni simulatsiooni jooksutamist jõudis tuntud investeerimispank Goldman Sachs järeldusele, et Brasiilia kroonitakse kuuendat korda jalgpalli maailmameistriks, kirjutatakse oma vast avaldatud raportis.

Goldmani analüüs toetub uusimatele masinaõppe tehnoloogiatele, kus esmalt kaevandati andmeid nii tiimide kui ka individuaalsete mängijate omaduste kohta läbi 200 000 statistilise mudeli. Seejärel jooksutati miljon turniiri simulatsiooni, mille tulemusena järeldati Brasiilia võitu finaalis Saksamaa üle.

Täpsemalt ennustab Goldman, et poolfinaalis võidab Brasiilia Prantsusmaad ning Saksamaa Portugali, kes on veerandfinaalis mõnevõrra üllatuslikult Argentiina alistanud. Lisaks sellele näitab statistika, et ehkki Prantsusmaa šansid turniiri võita on veidi suuremad kui Saksamaal, langevad nad just poolfinaalis Brasiilia vastu välja. Hispaania turniir jääb ootuspärasest lühemaks, kui veerandfinaalis Prantsusmaale kaotatakse. Ka Inglismaa kukub ennustuste kohaselt veerandfinaalist Saksamaa vastu välja, mis oleks siiski lähiajalugu vaadates inglastele küllaltki positiivne tulemus. Neljandaks veerandfinaali kaotajaks prognoositakse Belgiat.