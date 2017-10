Uusküla: alkoholi aktsiisilaekumistega on probleem

Foto: Karli Saul

Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla tõdes alkoholiteemalisel konverentsil, et alkoholiaktsiisi tõstmisega kaasnenud piirikaubanduse laienemine on toonud kaasa selle, et aktsiisilaekumine on oodatust väiksem.