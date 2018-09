"Vaal" liigutas just 800 miljoni dollari eest Bitcoini: raha omanik peidab jälgi

Enamus rahast pärineb algselt ühelt väga tuntud bitcoini aadressilt - 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a ehk "1933". Aadress ja rahakott on plokiahela puhul sünonüümid. Plokiahelast on näha, et "1933" sai oma esimese ülekande tõenäoliselt kurikuulsalt "Piraat Robertsilt" ehk Ross Ulbrichtilt, tumeveebi Siiditee omanikult. Siiditeel kaubeldi kuni selle sulgemiseni aktiivselt narkootikumide, relvade ja muu keelatud kaubaga.

USA kohtud kohtlesid Ulbrichti erakordselt karmilt - talle määrati eluaegne vangistus ilma armuandmise võimaluseta. Seega ei ole tõenäoline, et ta ise saaks enda teenitud bitcoini kunagi kasutada. Samuti on selge, et Ulbricht ei saa vangis istudes rahasid liigutada, seega teeb seda keegi teine. Ulbrich on isegi öelnud, et Siiditee taga oli rohkem inimesi.

Raha erinevate rahakottide vahel jaotamine on suure tõenäosusega mõeldud jälgede segamiseks. Erinevalt levinud müüdist pole Bitcoin sugugi privaatne viis raha liigutada - plokiahela analüüsimisega tegelevad firmad ja jõuorganid saavad küllalt täpselt jälgi ajada. Selle vastu on aga omakorda välja arendatud "segistid", mis segavad erinevaid plokiahela tehinguid sisuliselt omavahel kokku. Tõenäoliselt kasutataksegi praegu tohutu summa laialijaotamiseks sellist segistit.

Tõenäoliselt lähevad kõik 80 rahakotti nüüd pikaks ajaks "külmkambrisse" - see tähendab, et neid hoitakse kusagil salajases ja turvalises kohas.