Vaarik: ärge võrrelge end Sõõrumaaga, vaid Süüria pagulasega

„Kasumiusk paneb meid uskuma, et oleme õnnetud, et midagi oleks justkui kogu aeg puudu. Mina ei ole õnnetu, nagu see kasumiusk käsib,“ ütles armastatud näitleja Andrus Vaarik õnnest ja unistustest kõneldes.

Vaarik küsis, miks võrdleme end Urmas Sõõrumaa või Paris Hiltoniga, mitte Süüria pagulasega, kelle elu on meie omast sada korda hullem.

