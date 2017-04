Väärikatest väärikamad: seitse kõige kallimat tänavu välja lastud autot

Selle aasta esimeste kuudega on autotootjad tutvustanud mitme eksklusiivse, üle 100 000 dollari maksva auto uusi mudeleid. Nende seas on nii pool miljonit eurot maksev maastikuauto kui ka uute superautode mudelid Ferrarilt ja Lamborghinilt, kirjutab Vesti Finance.

Mercedes G650 Landaulet Foto: Mercedes-Benz



Kõige kallim maastikuauto: Mercedes G650 Landaulet

Hind: 666 400 dollarit

Mercedes valmistas maailma kõige kallima maastikuauto: G650 Landaulet. Välja tuli auto märtsis.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet liikumapaneku eest vastutab V12 Biturbo 6-liitrine mootor.

Ametlik esitlus oli märtsi alguses Genfis.

Porsche Panamera Sport Turismo Foto: Scanpix, REUTERS

Mugavalt pikale reisile: Porsche Panamera Sport Turismo

Hind: 100 000 dollarit

Ametlik esitlus oli märtsi alguses Genfis.

Lamborghini Huracán Performante Foto: Scanpix



Nürburgi parim: Lamborghini Huracán Performante

Hind: 275 000 dollarit

Kauaoodatud uus mudel, mida esitleti Genfi autonäitusel. 5,2 liitrine V10 mootor, kiirendus 100 km/h-ni 2,9 sekundiga.

Nürburgi raja läbis auto 6 minuti ning 52,01 sekundiga, mis on seeriaautode parim tulemus.

McLaren 720S Foto: Scanpix, REUTERS



2,8 sekundiga 100 km/tunnis: McLaren 720S

Hind: 290 000 dollarit

Sedagi autot esitleti märtsis Genfi autonäitusel. Sõidukil on kolm komplekteerimistaset: Standard, Performance ja Luxury.

Mootor: neljaliitrine V8, mis jõuab kiiruseni 100 km/h vaid 2,8 sekundiga. 200 km/h saavutab auto 4,6 sekundiga.

Keskmine kütusekulu on 10,7 liitrit 100 kilomeetrile.

Ferrari 812 Superfast Foto: Scanpix, AFP



800 000 hobujõudu: Ferrari 812 Superfast

Hind: 320 000 dollarit

Autot esitleti märtsi alguses Genfi autonäitusel Sõidukil on 6,5-liitrine V12 mootor.

Auto täpset maksumust ei ole veel avaldatud, kuid see asendab Ferrari F12 Berlinetta’t, mille maksumus algab 320 000 dollarist.



Briljantne teostus: Rolls-Royce Ghost

Hind: alates 300 000 dollarist

Rolls-Royce esitles Genfi autonäitusel ehtsate briljantidega kaunistatud sõidukit. Ghost ongi eelkõige eksklusiivne Rolls-Royce. Interjöör on valmistatud kallitest materjalidest: nahast ning väärispuidust.

Rolls-Royce ei avalda, kui palju briljantidega katmise töö maksis, kuid auto enda hind algab 300 000 dollarist ning on mõeldud erakollektsionäärile.



Pool miljonit sportauto eest: Lamborghini Aventador S

Hind: 421 000 dollarit

12.silindiriline 6,5 liitrine mootor on küll eelkäijast võimsam, kuid kiirust see ei suurendanud: nullist 100 km/h saavutab auto 2,9 sekundiga. Uue Aventador S maksimumkiirus on 350 km/h.