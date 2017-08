Vääriline puhkus: Saudi kuningas lõõgastus Marokos, kulutas 100 miljonit dollarit

Saudi Araabia kuningas Salman veetis Marokos kuningliku suvepuhkuse, mille käigus kulutas arvatavalt umbkaudu 100 miljonit USA dollarit (ca 85 miljonit eurot).

See rabav summa moodustab ligikaudu 1.5 protsenti Maroko välisturismilt teenitavast sissetulekust, vahendab Briti ajaleht Independent.

Kuningat ja tema enam kui tuhandest inimesest koosnevat kaaskonda tuli juba Tangieri lennujaama tervitama Maroko peaminister Saadeddine Othmani, puhkuseseltskond liikus edasi spetsiaalseks selleks tarbeks rajatud suvepaleesse, mis laiub 30 hektaril.

Hiljuti renoveeritud kompleksis on näiteks oma meditsiiniteenistus ja luksusrestoranid, just see suvepalee olevat kuningas Salmani lemmik kõigi tema arvukate villae ja korterite seas. Kuningas Salman puhkab Marokos igal aastal, mullu näiteks olid 100 musta Mercedest ja Range Roverit pidevalt valmis teenindama teda ja ta kaaskonda, vahendas toona The New York Times.