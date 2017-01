Leia juuresolevast tabelist enda igakuine brutotöötasu ning sellelt rakendatav tagasimakse punase joonega tähistatud summaga:



Tänavu 15. veebruarist saavad eelmisel aastal madalat palka teeninud inimesed taotleda töötasult aasta jooksul tasutud tulumaksu. Tagastust saab taotleda ligi 100 000 täiskasvanut, kes töötasid 2016. aastal täistööajaga vähemalt kuus kuud ja teenisid aastas kokku alla 7818 euro ehk keskmiselt alla 651 euro kuus. Tagasimakset saab taotleda 2017. aasta tuludeklaratsiooni esitamisega, see laekub sarnaselt tulumaksu tagastusega hiljemalt 30. juuniks. Maksimaalne tagasimakse on kuni 709 eurot.Madalapalgaliste tagasimakse asendub järgmisel aastal 500-eurose maksuvaba tuluga kõigile kuni keskmist palka saavatele töötajatele. 500 eurot on maksuvaba tulu kuni 1200 euro suuruse maksustatava kuusissetuleku korral.