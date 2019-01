Vaata, kas sinu ettevõte kandideerib Unistuste Tööandja 2019 tiitlile

Konkursi esimeses voorus laekus töötajatelt kiitusi ligi 200 organisatsioonile, teises voorus kogutakse iga kandidaadi osas seniste ja potentsiaalsete töötajate hinnanguid ning tutvutakse organisatsioonide endi poolt töötajate heaks tehtuga.

Unistuste Tööandja 2019 tiitlile konkureerivad:

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, IPF Digital AS, Päästeamet. AS Eesti Meedia, Insly OÜ, Rimi Eesti Food AS, Fob Solutions OÜ, PricewaterhouseCoopers AS, Derivco Estonia OÜ, Roche Eesti OÜ, Cash On Go Ltd, AS SEB Pank, Fujitsu Estonia AS, Keskkonnaagentuur, R-Kiosk Estonia AS, TP Kinnisvarahooldus OÜ, Pipedrive OÜ, Civitta Eesti AS, Tele2 Eesti AS, Kaamos Group OÜ, Fortumo OÜ, Salvest AS, Estanc AS, DPD Eesti AS, ADM Interactive OÜ, Premier Restaurants Eesti OÜ

Unistuste Tööandja konkurss eristub selle poolest, et žürii võtab arvesse nii kandideerivate organisatsiooni töötajate endi arvamusi, tööandja selgitusi, kui ka väljaspool organisatsiooni kujunenud arvamusi. “Unistuste Tööandjaks võib samahästi saada 5 töötajaga tarakvarafirma või suur kauplustekett, kõigil on võrdsed võimalused,” selgitas konkursi eestvedaja, Marketingi Instituudi omanik Anu-Mall Naarits.

Töötajate tervise eest hoolitsemine kasvutrendis

Kui eelmistel aastatel on töötajad organisatsioonidele jagatud kiitustes enim esile toonud kolme olulist kriteeriumit, milleks on rahvusvaheline töötajaskond, paindlik tööaeg ja lemmikloomade lubamine kontoris, siis sel aastal on kiituste seas ka korduvalt rõhutamist leidnud töötajate tervise eest hoolitsemine, rääkis Naarits.