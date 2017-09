VAATA, kas sinu tööandja on ka peresõbralike ettevõtete seas

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva andis 44 tööandjale peresõbraliku tööandja algmärgise, mis võimaldab praegustele ja tulevastele töötajatele näidata, et tööandja hindab töötajate soove ning on valmis panustama nende heaolusse. Algmärgise saamiseks läbisid konkursiga valitud tööandjad eelhindamise ning koostasid tegevuskava, kuidas nad organisatsiooni töökultuuri peresõbralikumaks muudavad.

„Peresõbralike meetmete rakendamine on tihti kulukas, kuid selline investeering oma töötajatesse suurendab usaldust tööandja vastu ja teeb ka töötajad õnnelikumaks," rääkis Kaia Iva.

Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Positiivse tulemusena on välja toodud ka haiguspäevade arvu vähenemist, töötajate madalamat stressitaset ja tööandja maine paranemist.

„Peresõbraliku tööandja märgise saamiseks peab tööandja läbima mitmeid hindamisi, teda nõustatakse ning lisaks juhtkonnale kaasatakse protsessi ka töötajaid. Seega on iga peresõbraliku märgise saaja teinud tõsiseid jõupingutusi töö- ja pereelu ühildamise võimaluste parandamiseks ja väärib tunnustust," selgitas Kaia Iva.

2017. aastast alates annab Sotsiaalministeerium välja peresõbraliku tööandja märgist, mida saavad taotleda kõik tööandjad era- ja avalikus sektoris ning kodanikuühendused. Märgise laiem idee on muuta ühiskonna hoiakuid peresõbralikumaks, parandada tööandjate konkurentsivõimet töötajate värbamisel abil ning suurendada töötajate turvatunnet.

Peresõbraliku tööandja algmärgise saanud tööandjate nimekirja leiate siit:

1. Insly OÜ

2. Cash On Go Ltd

3. Tartu Vangla

4. AS Äripäev

5. must maja OÜ

6. Swedbank AS

7. Hoolekandeteenused AS

8. Enics Eesti A

9. Express Post AS

10. Baltic Restaurants Estonia AS

11. Eesti Liinirongid AS

12. LHV Pank AS

13. Vapi People OÜ

14. DHL Estonia AS

15. Tallinna Tehnikakõrgkool

16. Lennuliiklusteeninduse AS

17. AS Fertilitas

18. Proekspert AS

19. T-Tammer OÜ

20. Scania Eesti AS

21. AS Tartu Terminal

22. Incap Electronics Estonia OÜ

23. AS Oilseeds Trade (Oilseeds grupp)

24. Eesti Keele Instituut

25. Tallinna Vaimse Tervise Keskus

26. ADM Interactive OÜ

27. BDO Eesti AS

28. Iglu OÜ

29. Sillamäe Gümnaasium

30. RAINTREE ESTONIA OÜ

31. AS Valdek

32. Boardic Eesti OÜ

33. Keila Alushariduse OÜ

34. Scoro Software OÜ

35. Brightspark OÜ

36. MOREK IT OÜ

37. ToughWood Homes OÜ

38. SA Innove

39. DPD Eesti AS

40. Maksu- ja Tolliamet

41. Ragn Sells

42. Dimedium

43. Statistikaamet

44. Paulig Grupp