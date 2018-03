Vaata, kes on EY Eesti Aasta Ettevõtja 2018 finalistid

Juba kümnendat korda tunnustab ärikonsultatsiooni- ja audiitorfirma EY Eesti silmapaistvaid ettevõtjaid. Eesti Aasta Ettevõtja konkursi finalistide hulgas on tänavu üheksa ettevõtjat, kes esindavad viit äriühingut.

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2018 konkursi finalistid on:

• Aleksei Snitsarenko (Electroair OÜ)

• Indrek Laul (Estonia Klaverivabrik AS)

• Jaan Luts ja Vallot Mangus (OÜ TMB Element)

• Joel Ostrat, Siim Liivamägi ja Rivo Sisas (Mattias Cafe OÜ)

• Martin Villig ja Markus Villig (Taxify OÜ)

Võitja selgub märtsis ning sõidab juunis Monacosse, et esindada Eestit EY Maailma Aasta Ettevõtja ärifoorumil.

“Eesti ettevõtjad on muutunud kümne aastaga julgemaks. Kõige paremini väljendub see kasvanud ambitsioonis murda välisturgudele ning seal ka läbi lüüa,” ütleb EY partner Ranno Tingas finaliste iseloomustades. Nii rahvusvahelisel areenil kui ka EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursil ei ole ettevõtte edukuse mõõdupuuks ammu enam ainult kasvunumbrid. “Majandustulemustest olulisem on soov ühiskonnale oma tegevusega midagi tagasi anda. Mida rohkem ettevõtja enda ümber toimuvast hoolib, seda suurem on jalajälg, mis suudetakse endast maha jätta,” lisab Tingas.

EY Eesti Aasta Ettevõtja tiitli omanik tehakse teatavaks 15. märtsil toimuval pidulikul galaüritusel. Valiku teeb žürii, kuhu kuuluvad Aavo Kokk (Catella Corporate Finance OÜ), Marika Priske (Sotsiaalministeerium), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ), Viljar Arakas (EFTEN Capital AS), Kaidi Ruusalepp (Funderbeam OÜ) ning EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 laureaadid Arno Kütt ja Peep Kuld (Cleveron AS / ON24 AS).

EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi raames tõstetakse eraldi esile ka ettevõtjat, kes on andnud oma sisulise ja pikaajalise panuse Eesti majandusarengusse. Möödunud aastal pälvis EY ettevõtja elutööpreemia kalandusettevõtja Mati Vetevool (M.V.Wool AS).

EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi koostööpartnerid on Lexus, LHV, Creditinfo ja Eesti Meedia.

Aasta Ettevõtja ehk EY Entrepreneur Of The Year tiitlivõistlus on maailmas üks prestiižsemaid ettevõtjatele suunatud konkursse ning selle tiitliga pärjatakse ettevõtjaid kokku enam kui 60 riigis.