VAATA: Konjunktuuriinstituut reastas 15 Eesti majanduse põletavamat probleemi, esikohale kerkis tööjõupuudus

Konjunktuuriinstituudi selle aasta esimeses ülevaates Eesti majandusest on taaskord reastatud 15 majandusprobleemi, mida eksperdid nende raskusastmete järgi reastama pidid. Toodust nähtub, et Eesti majanduse arengut pidurdavad hetkel kõige enam oskustööjõu puudus (leidis 100% ekspertidest), rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus (88%), vähene innovatsioon (88%), ebapiisavnõudlus (76%) ja vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes (71%).

EKI

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo kommenteeris selle peale, et valitsusel on selles vallas käsil mitmeid olulisi reforme alates vanemahüvitise süsteemi paindlikumaks muutmisest, noorte haridustee pikendamisest gümnaasiumi või kutsehariduse diplomi omandamiseni kuni pensionisüsteemi paindlikuks muutmiseni. "Lisaks pakub majandus- ja kommunikatsiooniministeerium erinevaid koolitusi IKT oskuste tõstmiseks ja töötukassa asub peagi koolitust ja ümberõpet pakkuma ka töötavale inimesele. Samuti on plaanis töötada välja IKT spetsialistide ja teiste oskustöötajate väljastpoolt Eestisse kutsumise kompleksne lähenemine."