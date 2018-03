Vaata, millised Eesti ettevõtted alustasid koos Saksa turu vallutamist

Sel nädalal käivitati Tallinnas pooleaastane ekspordiprogramm „Missioon Saksamaa“, millega on liitunud 23 Eesti eksportivat ettevõtet. Neid kõiki huvitab vaid üks: jõuda miljoniliste ekspordimüükideni Euroopa enimkaitstud turul Saksamaal. Tuntumate missioonile minejate seas on Balbiino, Helmes ja Nõo Lihatööstus.

„„Missioon Saksamaa“ programmi kokku pannes lähtusime ettevõtjate praktilistest vajadustest uuele eksportturule sisenemisel. Tahtsime, et programm oleks konkreetne, annaks ekspordijuhile arusaamise, kuidas Saksa turg toimib, tugeva turuspetsiifilise ettevalmistuse ning kvaliteetsed ja toimivad ärikontaktid Saksamaal. Erinevalt tavapärasest koolitusest on programmi tulemust väga lihtne mõõta, selleks on müük või müügi kasv Saksamaal. Programm suurendab oluliselt šansse seal kiiremini ja ressursisäästlikumalt eesmärgini jõuda, sest professionaalsed konsultandid aitavad leida Euroopa südamest partnereid, kellega alustada pikaajalist koostööd ning kes Eesti toodangut osta või edasi müüa sooviks,“ selgitas EASi rahvusvahelise müügi teenusejuht Tiina Truuväärt.

Saksamaa eksport kasvab, huvi samuti

Programmi sisulise osa eest vastutavad Eesti poolelt Marketingi Instituut ja Saksamaa poolelt koolitus- ja konsultatsioonifirma Steinbeis. Viimane on välja pannud ka konsultantide meeskonna, kes just praegu Eestis ettevõtetega tutvuvad.

Marketingi Instituudi juhi Anu-Mall Naaritsa sõnul näitab Saksamaa eksport Eesti ettevõtete seas tugevat kasvutrendi (eelmisel aastal oli kasv 22%) ning neid ettevõtteid, kes oleks soovinud ühise missiooniga liituda, on Eestis veel vähemasti mitmekümne jagu. „Tõsi, paljud neist on eksporditurgudel alles alustajad,“ tõdes ta.

Naaritsa hinnangul on aga olulisim, et ettevõtted on hakanud mõistma, et suhteliselt kaugena tunduvale Saksamaale on mõtet minna ja kui teha seda õigesti, on ka kaitstud turule olemas omad sissepääsud. Nendeks sissepääsudeks on tema sõnul Saksamaal elavad ja töötavad konsultandid, kes omavad väga suurt ja tugevat isiklikku suhtevõrgustikku ning kes on nõus meie väikese riigi ettevõtteid soovitama isiklikku renomeed kaalule pannes. „Üha rohkem juhte saab aru, et pole mõtet panna kümneid tuhandeid eurosid vaid messidel käimise alla, mille tulemused on juhuslikud ja väga pikaldased, kui kolme tuhande euroga saab enda käsutusse konsultandi, kes aitab konkreetsete kohtumisteni vaid mõne kuuga.“

Sel nädalal alanud missioonile on kvalifitseerunud kokku 23 ettevõtet: Mööbliekspert Paigaldus OÜ, Nordic Houses KT OÜ, ADM Interactive OÜ, Velma Mööbel OÜ, Valge VN OÜ, Proekpsert AS, FOB Solutions OÜ, BHC Laboratory OÜ, Nett AS, Nõo Lihatööstus AS, Majandustarkvara OÜ, Fratelli Grupi OÜ, Opus Online OÜ, Ecofleet Eesti OÜ, Balbiino AS, Proglass OÜ, Arctic Finland House OÜ, Innovative Water Systems OÜ, Helmes AS, Fullwrap OÜ, O&K Products and Consulting OÜ, Volume Design OÜ, Mooncascade OÜ.

Samanimelist EASi poolt rahastatud programmi viidi esmakordselt läbi 2017 aastal, mil see aitas Saksamaal ekspordidiilide ning koostöölepinguteni mitmeid Eesti ettevõtteid toidu-, IT- ehituse-, mööbli- ja elektroonika sektoritest. Teiste seas FOB Solutions, Salvest ja Harju Elekter Elektrotehnika