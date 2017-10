Vaata, millised ettevõtted kandideerivad Aasta Ettevõtja tiitlile

Täna tunnustavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Nordea Kontserdimajas pidulikul auhinnagalal Eesti silmapaistvamaid ettevõtteid. Parimate ettevõtjate hulgast valitakse ka aasta ettevõte 2017.

EAS annab ettevõtluse auhinna konkursi viies kategoorias – aasta eksportöör, aasta välisinvestor, aasta piirkonna ettevõte, aasta uuendaja ja aasta vastutustundlik ettevõtja. Koostöös erinevate valdkondade asjatundjatega valiti igas kategoorias välja kolm parimat ettevõtet. Hindamise aluseks olid majandustulemused, turundustegevused, tootearendus ja teised tegurid, mis tagasid ettevõtetele edu.

Aasta eksportööri auhinna eesmärk on tunnustada edukalt eksportivaid Eesti ettevõtteid. Tiitli eest asuvad võitlusesse lennukite remondi- ja hooldusteenuseid pakkuv Magnetic MRO AS, toote- ja tarkvaraarenduse täisteenuse osutamisega tegelev Mooncascade OÜ ning elektromehaaniliste lahenduste, automaatikaseadmete ja kaabliköidikute tootmisega tegelev Interconnect Product Assembly AS.

Aasta välisinvestori auhinna nominendid on polüetüleenist ja biomaterjalist kiletooteid tootev AS Dagöplast, puidutööstuse ettevõte Toftan AS ning tööstus- ja meditsiinisektoris tegutsevatele firmadele elektroonika tootmise teenuseid pakkuv ettevõte Enics Eesti AS. Kõik nimetatud ettevõtted on paistnud silma Eestisse tehtud otseste välisinvesteeringutega ning panusega siinsesse majandusellu uute tehnoloogiate ja ärimudelite rakendamisega ning töökohtade loomisega.

Aasta piirkonna ettevõtte kategooria eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes põhitegevuse kõrvalt panustavad ka kohaliku eluolu arengusse. Kategooria nominendid on toote- ja tarkvaraarenduse täisteenuse osutamisega tegelev Mooncascade OÜ, Saaremaa suurim elektroonikatehas Incap Electronics Estonia OÜ ning mängu- ja spordiväljakute tootja Tiptiptap OÜ.

Auhinnakategooria aasta uuendaja eesmärk on tunnustada ettevõtted, kes on uuenduste väljatöötamise ja eelkõige nende tulemusliku rakendamise kaudu saavutanud majanduslikku edu ja loonud kõrgema lisandväärtusega töökohti. Aasta uuendaja valitakse tarkvara testimise teenust pakkuva Testlio OÜ, haagiste ja nende lisavarustuse tootmise, müügi, hoolduse ja remondiga tegeleva Respo Haagised AS ning telemaatikateenuse lahendusi pakkuva Ecofleet Eesti OÜ seast.

Vastutustundliku ettevõtja auhinnale kandideerivad juhtiv lennukite ja lennureisijate teenindaja Eestis AS Tallinn Airport GH, disaini- ja tarkvaraettevõte Proekspert AS ja jaekaubandusettevõte Rimi Eesti Food AS. Selle eesmärk on tunnustada ja väärtustada ettevõtteid, kes teadlikult käituvad oma igapäeva tegevustes vastutustundlikult töötajate, keskkonna, partnerite ja kogukonna suhtes ning on selles käitumises jätkusuutlikud.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tunnustab konkurentsivõime edetabeli parimaid ettevõtteid vastavalt ettevõtte suurusele. Samuti tunnustab kaubandus-tööstuskoda konkurentsivõimelisimaid ettevõtteid üheksas erinevas valdkonnas. Lisaks tunnustatakse galal tublimat ja tegusamat õpilasfirmat, ettevõtluse edendajaid ning antakse üle ka tiitel noor ettevõtja 2017.