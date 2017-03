Vaata, millised on 15 miljonit eurot maksvad atraktsioonid, kuhu Eestis saab õige pea perega minna

EAS toetab 15 miljoni euroga seitsme pereatraktsiooni loomist, mis valiti välja 34 taotleja seast. Uhkete keskustega loodetakse Eestisse meelitada 270 000 turisti aastas.

Kokku 15 miljoni eurose toetuse saavad Kosmopark Põltsamaal, Meritäht Dirhamis, WOW! Kuressaares, Paks Margareeta Tallinnas, Pilvemets Tallinna loomaaias, vaateratas Ülemistel ning virtuaalreaalsuse keskus Tallinnas Noblessneris.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo sõnul on toetusega pereatraktsioonidele tegemist ühe kõige suurema investeeringuga turismi valdkonda. „Tahame, et ettevõtlus areneks kõikjal Eestis ning nii sise- kui välisturistil oleks põhjust leida tegevust ka pealinnast väljaspool ja seda aastaringselt. See omakorda annab võimaluse areneda ka muul kohalikul ettevõtlusel nagu majutusteenused ja toitlustus.“

Palo märkis, et lisaks pereatraktsioonidele investeeritakse lähiajal veel Tallinna Linnahalli konverentsikeskuse rajamisse, mis toob siia ärituriste, kes kulutavad kohapeal kolm korda rohkem raha kui puhkuseturistid, ja lisaks panustatakse Eesti kui mereturismi sihtkoha ehk väikesadamate arengusse. „Need investeeringud võimaldavad meil meelitada Eestisse varasemast veelgi rohkem turiste, mis omakorda aitab kasvatada majandust.“

Kosmosepark Põltsamaal

Põltsamaal avatakse 2018. aasta sügisel Skandinaaviamaade ainus aastaringselt tegutsev kosmoseteemaline perepark, mis ühendab unikaalse kombinatsiooni tuuletunnelist ja temaatilistest atraktsioonidest. Põltsamaal on toodetud tuubitoite kosmonautidele ning seda ajaloolist eripära kasutatakse ka pereatraktsiooni kohvikus.

Kosmosepark Foto: EAS

Vaateratas Ülemistel

Hoone katusele kerkib Euroopas ainulaadne vaateratas, mis on osa 6000 ruutmeetri suurusest sisepargist, kuhu on kavandatud Euroopa suurim batuudikeskus, ligi 10 meetri kõrgused ronimislinnakud, 360⁰ 4D kino ja teaduskeskus on mõned atraktsioonidest, mis pakuvad ajaveetmisvõimalust nii suurtele kui väikestele. Planeeritav avamine sügisel 2018.

Vaateratas Ülemistel Foto: EAS

Noblessneri sadamalinnak

Eestit turismisihtkohana tutvustades eristub Euroopa turul ainulaadse virtuaalse reaalsuse elamuskeskuse loomine Noblessneri sadamalinnakus asuvasse ajaloolisesse Valukoja hoonesse. Atraktsioon avatakse planeeritavalt 2018 lõpus.

Paks Margareeta

Paks Margareeta avatakse 2019. aasta kevadel kaasaegse perekeskse muuseumkülastuskeskusena. Tallinna vanalinna ühe ainulaadseima objekti, Paksu Margareeta hoonetekompleksi potentsiaal olulise maamärgina tuuakse linnapildis selgelt esile ning luuakse peredele koos avastamisrõõmu pakkuv elamuslik merendusajaloo lugusid jutustav ekspositsioon.

Paks Margareeta ehitatakse ümber foto: koko arhiTektid

Meritäht Dirhamis

Kogu pere külastuskeskus „Sea Star“ on ühe katuse alla koondatud multifunktsionaalne keskus, mis hõlmab ookeanikalade akvaariumi, veekeskust, seiklusparki, teaduskeskust, sukelduskeskust ja siseranda laialdaste teenustega asukohaga maalilisel mererannal Dirhami sadamas, Läänemaal.

Meritäht Dirhamis Foto: EAS

Meritäht Dirhamis Foto: EAS

Meritäht Dirhamis Foto: EAS

WOW!

Pereturismiatraktsioon WOW! märksõna „illusioon“ raamistikus üllatuslikke, põnevaid, interaktiivseid vau! elamusi ja tegevusi kogu perele mitmeks tunniks. WOW! täiendab turismiklastrit, Kuressaare linnaruumis kujunenud puhke- ja turismipiirkonda spaade, jahtsadama ja golfikeskuse lähedal, olles mugavalt ligipääsetav. Planeeritav avamine suvel 2019.

WOW! Keskus Foto: EAS

WOW! Keskus Foto: EAS

Pilvemets

„Pilvemets“ on lähiregioonis unikaalne atraktsioon, mis toob erinevatelt sihtturgudelt Tallinna Loomaaeda täiendavalt aastas soovitavalt kuni 30 000 uut väliskülastajat ning on atraktiivne külastamiseks kogu perele. Projekti käigus luuakse fragment Kagu-Aasia külma troopilise vihmametsa ökosüsteemist, mis aitab selgitada globaalseid keskkonnaprobleeme. Kasutatakse emotsionaalselt kandvat keskkonda ja tehnoloogilisi lahendusi. Kontseptsiooni aluseks on tõdemus „Kõik on omavahel seotud!“ Planeeritav avamisaeg 2020.aastal.

Atraktsioonid toovad välisturiste nii pealinna kui kaugemale

EAS turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on tulemus põnev, kuna atraktsioonid moodustavad Eesti kui pereturismi sihtkoha tutvustamiseks eristuva komplekti ja mõjuvad samas ka olemasolevatele atraktsioonidele täiendava väärtuse loojatena.

„Põltsamaa ja Dirhami atraktsioonid loovad eeldused suurematest keskustest veelgi kaugemale reisida, atraktsioonidega loomisega kaasneb teiste turismiteenuste areng nagu majutus, toitlustus ja teised vaba aja teenused. Kuressaare saab olulise atraktsiooni, mis koostöös olemasolevate spaade pakkumisega aitab hoida aastaringseid töökohti ning loob täiendavat motivatsiooni võtta ette reis Saaremaale ka sügisest kevadeni“, selgitas Mutso.

Põltsamaale rajatava Kosmopargi eestvedaja Raul Lättemägi tõi välja atraktsiooni ühe prioriteedina kogu Põltsamaa linna turismiatraktiivsuse tõstmise. „Tulevane Kosmopark on Läänemere-äärsetes maades ainuke, mis koondab ühte hoonesse kosmoseteemalise meelelahutuspargi, vertikaalse tuuletunneli ja tuubitoidukohviku,“ täiendas Lättemägi.

„Tallinna atraktsioonid laiendavad tavapärast turistide liikumise areaali. Näiteks Tallinna Loomaaed, mis on seni kõige külastatavam atraktsioon Eestis, ületades 2016.a 400 000 külastaja piiri, teeb projekti käigus arenguhüppe külastajateekonna kvaliteedis ja külastajale luuakse motivatsiooni tulla ka selliste ilmadega, kus õues viibimine ei ole meeldiv kogemus“, lisas Tarmo Mutso.

„Toetusega pereatraktsioonidele on tegemist kõige suurema investeeringuga turismi valdkondliku arengu hüvanguks, mille kaudu Eesti realiseerib oma potentsiaali kasvatada külastajate arvu erinevates kliendisegmentides. Lisaks pereturismi arendamisele investeerib Eesti lähiajal veel konverentsiturismi ja Eesti kui mereturismi sihtkoha ehk väikesadamate arengusse. Loodame sel viisil tagada, et eelmisel aastal saavutatud rekordilised turismitulemused jääksid püsima ning looksid eeldused jätkuvale kasvule. Noored kasvavad peale uute huvidega ja külastajate motiveerimiseks tuleb areneda nii kvaliteedis kui temaatiliselt“, rääkis Mutso.