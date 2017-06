Vaata, millised on arestitud kinnistud, mis värske rahandusministri kriminaalmenetlusse segasid

All vasakul Tõrvas asuv kinnistu, all paremal Värska alevikus asuv maatükk (Google street view) Fotokollaaž

Samal päeval kui Toomas Tõniste rahandusministriks sai, tuli avalikuks, et prokuratuuri palvel on kohus arestinud kaks Tõnistele kuuluvat kinnistut, mis on seotud PRIA-lt väljapetetud rahadega. Mõlema kinnistu puhul on tegemist olnud Tõniste äripartneri ja Ingrid Tõniste venna Erik Nigola PRIA-projektidega, mis on hiljem võla katteks Tõnistele kuuluva OÜ Bretingi nimele kirjutatud.