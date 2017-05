Vaata, millised tööandjad hüvitavad töötajate esimesi haiguspäevi

Eesti Ametiühingute Keskliit avalikustas täna 50 tööandjat, kes hüvitavad töötajatele täiendavalt haiguspäevi. Keskliit seab need tublid tööandjad teistele eeskujuks ning ühtlasi kutsub töötajaid üles täna kell 13.00 - 16.00 Vabaduse väljakul ametiühingule teada andma ka teistest tööandjatest, kes nõnda talitavad.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul vananeb ja väheneb Eesti töötajaskond kiiresti, mistõttu tuleb inimestel käia tööl vanema eani. „Küsime täna, kas meile on tagatud piisavalt ohutud töötingimused ja head võimalused oma tervise eest hoolitsemiseks? Kas meil on üldse võimalik kauem töötada? Kutsume inimesi kontserdile, et tõsta rahva tervis tööandjate ja poliitikute jaoks kõige tähtsamaks teemaks üldse," rääkis ametiühingujuht Peep Peterson.

Ametiühingute Keskliit küsitleb Vabaduse väljakul töötajaid, et saada kokku nimekiri tööandjatest, kes hüvitavad oma töötajaile esimesi haiguspäevasid ja kes jätavad selle tegemata. „Töötajate terviseprobleemid viivad alla ettevõtete tööviljakuse ja see kajastub nii kasumites kui palgas. Nii inimeste kui ettevõtete huvides on, et töötajad haigena tööl ei käiks," kommenteeris Peterson.

Ärilehe toimetuse poolt olgu öeldud, et 2. päevast alates hüvitab haiguspäevi ka Ekspress Meedia.

Vabatahtlikult töötajaile vähemalt* 2. ja 3. haiguspäeva hüvitavad tööandjad:

1. Eesti Ametiühingute Keskliit

2. Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing

3. Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing

4. Tööandjate Keskliit

5. Vinni vallavalitsus

6. Tartu Ülikool

7. Keskkonnaagentuur

8. ENSTO Ensek

9. Harku vallavalitsus

10. Eesti Rahvusringhääling

11. Swedpank

12. Oshino Electronics Estonia OÜ

13. AS Eesti AGA

14. ÕIGUSNÕU Õigusbüroo

15. Politsei- ja Piirivalveamet (PPA)

16. DPD Eesti

17. SLO Eesti AS

18. FCR Media AS

19. Proekspert AS

20. Teater Vanemuine

21. IF kindlustus

22. Fazer FoodMotoneti kaubamaja

23. Saku vallavalitsus

24. TERVIS. E.KE OÜ

25. Sa Tartu Eluasemefond

26. Tele2

27. Compensa Life Vienna Insurance Group SE

28. Icefire OÜ

29. Viking Life-Saving Equipment Estonia AS

30. Scania Eesti AS

31. OÜ Agroproff

32. Võru Kesklinna Kool

33. Sotsiaalministeerium

34. Playtech

35. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)

36. Tieto Estonia AS

37. Rephop OÜ

38. LHV pank

39. SEB pank

40. Bondora AS ja tema tütarettevõtted

41. AS Irest Ehitus

42. Balti Kaitsekolledž

43. Helmes AS

44. SYNLAB Eesti OÜ

45. Eesti Kaitsevägi

46. Sotsiaalkindlustusamet

47. AS Eesti Teed

48. Elektrilevi OÜ

49. Eesti Rahvusraamatukogu

50. Nordea Bank AB Eesti filiaal

*Osad keskliidule teada olevad ettevõtted hüvitavad haiguspäevi ka100% ulatuses ning juba alates 1. haiguspäevast.