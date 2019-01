Vaata, milliste ametite esindajaid on üle ja milliseid puudu

Nimekiri ametitest, kus töötajatest on puudus, on oluliselt pikem:

tarkvara arendajad

veebi- ja multimeediaarendajad

bussi- ja trammijuhid

veoautojuhid

transporttöölised ja laadijad

lasteaiaõpetajad

alghariduse õpetajad, õpetajaabid

üldhariduskoolide vanema astme õpetajad

sotsiaaltöötajad ja nõustajad

hooldustöötajad tervishoiuasutustes

hotellide administraatorid

kassapidajad ja piletimüüjad

poemüüjad

rätsepad, köösnerid ja kübarategijad

masinõmblejad

päästjad ja tuletõrjujad

kokad, köögiabilised

kelnerid ja ettekandjad

laevamehaanikud

puidutöötlejad

maaparandus-, tee- jms masinate juhid

ehituselektrikud

elektri- ja elektroonikaseadmete koostajad

elektrotehniliste alade tehnikud

keevitajad ja leeklõikajad

juhid tööstuses

tööstuse töödejuhatajad

tööstus- ja tootmisinsenerid

metalli töötlejad

metallilihvijad ja-poleerijad, tööriistateritajad

metalli- ja puidutööstuspinkide seadistajad ja operaatorid

metallkonstruktsioonide valmistajad ja montöörid

plasttoodete masinate operaatorid

põllumajandus- ja tööstusmasinate mehaanikud ja lukksepad

mootorsõidukite, elektriseadmete ja elektroonikaseadmete mehaanikud ja lukksepad

Mis on tööjõuvajaduse baromeeter?

Tööjõuvajaduse baromeeter on kvalitatiivne meetod prognoosimaks lühiajalist tööjõuvajadust ametialade lõikes.

Prognoosi koostavad maakonna tasandil töötukassa maakondlikud osakonnad, kaasates võimalusel ka eksperte väljastpoolt töötukassat.

Tööjõuvajaduse prognoosis vaadeldakse kahte näitajat. Esiteks hinnatakse tööandjate nõudluse muutumist tööjõu järele järgmise 12 kuu jooksul: hinnatakse, kuidas muutub tööandjate vajadus teatud ametiala töötajate järele. Kas see suureneb, väheneb või jääb samaks? Teiseks hinnatakse tööjõu pakkumise ja nõudluse vahelist tasakaalu järgmise 12 kuu pärast: hinnatakse, milliseks kujuneb suhe tööturul olemasoleva tööjõu ja tööandjate vajaduse vahel ametialade lõikes. Millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või tasakaal?