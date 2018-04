Vaata, mis muutused ootavad alates 2021. aastast ees Eesti pensionisüsteemi

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks pensionireformi eelnõu, millega muudetakse pensioni arvutamise valemit ning seotakse pensioniiga alates 2027. aastast keskmise oodatava elueaga. Muudatused pensionivalemis ei puuduta väljateenitud pensione ega juba kogutud kindlustusosakuid.

Muudatused pensionisüsteemis:

• Alates 2021. aastast saavad inimesed ise valida endale sobivaima aja pensionile minekuks, võtta pensioni välja osaliselt või oma pensioni maksmist soovi korral peatada ilma, et nad kokkuvõttes rahaliselt kaotaksid.

• Samast aastast muutub riikliku vanaduspensioni valem. Pensionivalemi muutmisega hakatakse töötasu suurusest sõltuva kindlustusosa asemel koguma edaspidi nn staažiosa, mis sõltub töötatud aastatest. Täielik üleminek staažiosale toimub plaanide järgi 2037. aastast. Enne seda on kavas üleminekuperiood, mille käigus kogutakse pool kindlustusosa ja pool staažiosa. Senised kindlustusosakud jäävad inimesel alles, neid ümber ei teisendata. Seos palga suurusega säilib II ja III samba kaudu.

• 2027. aastast on pensioniiga seotud keskmise oodatava elueaga. Nii on pensionisüsteem kooskõlas demograafiliste arengutega ja rahvaarvu vähenedes on võimalik maksta praegusega samaväärseid pensione.

• Aastatel 1970-1982 sündinutele avatakse uuesti II sambaga liitumise võimalus.