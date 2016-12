Sellel aastal on USA hittreklaamides kasutatud kassahitti "Rogue One: Tähesõdade lugu", jõuluvana ning Frankensteini koletist.

Jõulureklaamid on vallutanud kõik telerid ning sellel aastal on ameeriklaste lemmikuks patareifirma reklaamiklipp ning teisel kohal Amazoni klipp preestrist ja imaamist. Reklaamides on kasutatud kassahitti "Rogue One: Tähesõdade lugu", klassikalist jõuluvana ning Frankensteini koletist, vahendas portaal CNBC.

1. Duracell - kuidas mässulised päästsid jõulud?

2. Amazon - preester ja imaam kohtuvad, et juua tass teed

3. Hallmark - erakordsed kaardid

4. Kohl's - kingi veidi rohkem: Charlene

5. Amazon - jõulukingid

6. Apple - Frankie pühad

7. Coca-Cola - cola jõuludeks

8. Khol's - kingi veidi rohkem: nukk

9. Pillsbury Baking – jõulud

10. Petsmart - ärka üles