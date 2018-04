Vaata, missugused pangakontorid hakkavad sel nädalal välja maksma Versobanki hoiuseid

Kuigi mugav on Versobanki klientidel lasta kanda Tagatisfondist hoiusehüvitis teisele pangakontole, võimaldavad kuus pangakontorit teha väljamakseid ka sularahas.

Eelmisel nädalal suletud Versobanki klientidel on võimalik oma hoiused välja võtta Swedbanki Rävala kontoris Tallinnas ja Dorpati kontoris Tartus ning SEB kontorites Tornimäel, Lasnamäel ja Magistralis Tallinnas ja Tartu kontoris alates 5. aprillist.

Kui Versobanki hoiustaja soovib hüvitamise osas avaldust esitada Swedbanki kontoris, on see võimalik Rävala kontoris Tallinnas ja Dorpati kontoris Tartus, aga seda mitte enne 5. aprilli, kui Tagatisfond alustab hoiuste hüvitamist, kommenteeris Swedbanki kommunikatsioonijuht Kristi Roost.

“Swedbank on sõlminud Tagatisfondiga lepingu, et olla väljamakseid sooritavaks agentpangaks Versobanki likvideerimise protsessis,” ütles ta. “See tähendab, et meie kliendiks on Tagatisfond, ja fondist saadud info põhjal sooritab Swedbank väljamakseid. Täiendav info on leitav finantsinspektsiooni kodulehelt www.fi.ee.”

Väljamaksed hakkavad neljapäeval ja SEB-l on neli kontorit valmis Versobank’i hoiustajaid teenindama, ütles SEB kommunikatsioonijuht Silver Vohu. „Mugavaim viis hüvitise väljamakseks on paluda Likvideerijal teha ülekanne ja siis ei ole hoiustajal kontorisse vaja tullagi,“ lausus ta.