Vaata nimesid. Selgusid konkursi „Ettevõtluse Auhind 2018" nominendid

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul arvestati parimate valimisel lisaks majandusnäitajatele ka ettevõtte väärtuseid, kultuuri, uuendusmeelsust ning panust ühiskonda. „Mul on hea meel, et kandideerijate seas oli nii palju ägedaid, kiiresti arenevaid ja globaalse ambitsiooniga ettevõtteid. Kõikide kandideerijate seast nominentide välja valimine oli seekord väga raske," ütles EASi juht.

Koostöös erinevate valdkondade asjatundjatega valiti välja kolm parimat ettevõtet viies kategoorias -aasta eksportöör, aasta välisinvestor, aasta uuendaja, aasta pereettevõte ja aasta disaini rakendaja.

Aasta eksportööri tiitli eest asuvad võitlusesse logistika ja pakiautomaatidega tegelev Cleveron AS, termotöödeldud puittoodete pakkuja Thermory AS ning sõidujagamisplatvormi arendaja Taxify OÜ. Aasta eksportööri kategooria eesmärk on esile tõsta edukalt eksportivaid Eesti ettevõtteid.

Aasta välisinvestori auhinna nominendid on piimakarja kasvatusega tegelev Vao Agro OÜ ja tekstiilitööstuse ettevõtted Aston Synthetics OÜ ning Danspin AS. Kõik nimetatud ettevõtted on paistnud silma Eestisse tehtud otseste välisinvesteeringutega ning panusega siinsesse majandusellu läbi uute tehnoloogiate ning töökohtade loomisega.

Aasta uuendaja valitakse igapäevapanganduse valdkonnas tegutseva Coop Pank ASija ka aasta eksportööri tiitlile kandideerivate Cleveron AS ja Taxify OÜ seast. Aasta uuendaja kategooria eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on uuenduste väljatöötamise ja läbi nende tulemusliku rakendamise saavutanud majanduslikku edu.