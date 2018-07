VAATA | Sõõrumaa laiendab haaret

Praegustel minutitel tuvustab ettevõtja Urmas Sõõrumaa sarikapeo raames oma värskeimat kinnisvaraprojekti - Liimi 4 äri- ja laohooneid. 2019. aasta veebruaris valmiv stock-office tüüpi laopindade kompleks asub kesklinna vahetus läheduses, Tallinnas Kristiine linnaosas.

„Ärihoonete kompleks eristub teistest omataolistest eelkõige asukoha poolest,“ kommenteeris Urmas Sõõrumaa. "Enamus analoogseid hooneid asuvad linnapiiril, kuid inimesed eelistavad mugavust - kellele meeldiks ülemäära ummikutes aega raisata?“ küsis ärimees retooriliselt.

Stock-office tüüpi hooneid iseloomustab multifunktsionaalsus ja mugavus: ettevõte saab korraga kasutada nii ladu, bürood kui ka kaubanduspinda. Kahekorruselised hooned on sarnase kontseptsiooniga: eraldi sektsioonide esimene korrus on jaotatud laoruumiks ja müügisaaliks. Teisel korrusel paiknevad ruumid on planeeritud kontoripindadeks, mille suurust, jaotust ja otstarvet on võimalik vastavalt rentniku soovidele muuta ja kohandada. Hoonete vahel on piisavalt ruumi nii laadimiseks, manööverdamiseks kui ka parkimiseks.