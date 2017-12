VAATA UUESTI | Keskerakond korraldas tulumaksureformi konverentsi

Keskerakond korraldas Tallinna Lauluväljakul tulumaksureformi konverentsi, mida saab järele vaadata ülalolevast videost.

Konverentsil arutati tulumaksuvaba miinimumi tõusu 500 euroni. Konverentsil osalesid majandus- ja taristuminister Kadri Simson, ettevõtja Indrek Neivelt, Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson, Kunda Nordic Tsemendi juhatuse liige Meelis Einstein, rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov, Tartu Ülikooli majandusteooria dotsent Viktor Trasberg ja Aivar Riisalu. Konverentsist osavõtjaid tervitab peaminister Jüri Ratas.

Tulumaksuvaba miinimumi reform on Ratase kinnitusel üks valitsuse suurima mõjuga otsustest, millel on tugev ideeline alus. "Just maksudest laekub ka kaalukam ja suurim osa rahast, mida riik oma eelarves kasutab ja valitsuse poliitiiliste otsuste toel ka inimeste heaoluks kasutab," lausus Ratas.

Indrek Neivelt aga arvas, et ettevõtja ei tohiks ühtegi toetust saada. "Ettevõtja on see inimene, kes peab ise hakkama saama," lausus Neivelt Keskerakonna maksukonverentsi paneelis.

„Kui ettevõtja ise hakkama ei saa, siis ei ole vaja ettevõtlusega tegeleda." Tema sõnul peab riik toetama neid, kes ise hakkama ei saa, mitte neid kes saavad. Sellisel moel tegutsedes tuleks tema sõnul juurde juba üsna palju raha.