VAATA UUESTI: Nordica avab kolm uut sihtkohta

Lennufirma Nordica juhid teatasid tänasel pressikonverentsil, et õige pea hakatakse lendama Hamburgi, Göteborgi ja Peterburi.

Nordica juhatuse liikge Ahto Pärl rääkis pressikonverentsil, et reisijate arvu kasv mõjus majandustulemustele hästi. "2016. aasta alguses oli meie 15 kuu eesmärk saavutada 15 miljonit eurot kahjumit ülesehitusperioodiks. Praegu oleme saavutamas paremat tulemust kui väljaöeldud number. Lähima kuu jooksul loodame selle ka avalikustada."

Eile ametilikult tööd alustanud turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo sõnul on reisija jaoks olulisim küsimus see, kuhu lennata saab? "Mul on hea meel täna välja kuulutada meie kolm uut sihtkohta: esiteks Hamburg, seal on meil piletid juba müügis ja lendame 16. maist 3.oktoobrini kolm korda nädalas."

"Teiseks Göteborg – sinna on ka varasemalt lennatud ning aastaid tagasi tegi seda üks Rootsi ettevõte ja seda liini on kaua oodatud, Rootsi suuruselt teise linna alustame lendudega 28.augustil 2017," lisas ta.

Lennud Peterburi algavad 15. maist, sinna lennatakse 2-3 korda päevas.