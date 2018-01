VAATA UUESTI | RMK juht Aigar Kallas: teeme omalt poolt kõik, et tehas Eestisse rajataks

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ja puidurafineerimistehast kavandava Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava põhjendasid, miks tahetakse sõlmida pikaajaline suuremahuline puidumüügi leping.

RMK ja Est-For Investi seni veel allkirjastamata kavatsuste protokolli kohaselt saaks RMK alates 2022. aasta suvest 15-aastase perioodi jooksul müüa kavandatavale puidurafineerimistehasele iga-aastaselt umbes 500 000 kuupmeetrit kase-, kuuse- ja männipaberipuitu.

"Omalt poolt teeme kõik, et tehas siia Eestisse rajatakse. Kavatsuste portokolliga tahame Est-For Investi enda külge siduda ja anda kindlus,et nad selle tehase ikka siia rajaksid," kinnitas Aigar Kallas.

Kallase sõnul raiub RMK igal aastal umbes miljon tihumeetrit puitu, millest 60% müüakse ettevõtjatele, kes seda suure tõenäosusega Eestis ei töötle, vaid siit välja viivad.

Ümarpuitu viikase tema sõnul aastas sadamate kaudu välja 2 miljonit tihumeetrit ning see häirib kõiki, sest puit väärindatakse Põhjamaades, mitte aga meil. "See olukord, mis on juba 25 aastat selline olnud, ajab ikka käe taskus rusikasse küll," lausus Kallas.

Lisaks välistaks leping Est-For Investiga olukorra, kus ühel hetkel on ostjad turul olemas aga teisel hetkel on nad kadunud, seades niimoodi ohtu nii RMK võetud kohustuste täitmise kui ka ettevõtte töötajate töökohad.

Margus Kohava sõnul ei ole otsust tehase ehituseks langetatud, selle otsuse tegemiseni on väga pikk maa ja eeldatavalt võtab riigi eriplaneering aega 3 aastat.

Plaanitava tehase toormevajadus on Kohava sõnul 3,3 miljardit tihumeetrit aastas. "Me ei ole kunagi rääkinud, et see kõik peaks tulema Eestist. Siit saaks tulema 2/3," lausus Kohava, lisades, et pankadest rahastuse saamiseks peaks toormevajadusest 60% olema lepingutega kaetud.

Vastuseks süüdistustele, et kavandatav tehas saaks lepinguga puidu alla turuhinna, kinnitasid nii Kallas Kui Kohava, et kavatuste portokollis ei ole hinda kindlaks määratud, ning seda hakatakse ostma turuhinnaga.

"Kui aastal 2019 müügi välja kuulutame, siis saavad kõik sellele kogusele pretendeerida," kinnitas Kallas vastuseks süüdistusele, et Est-For Investiga sõlmitav leping jätab teised puidutööstusettevõtted toormeta. Kallase sõnul peab Est-For Invest maksma turuhinda ning juhul, kui keegi pakub rohkem, saab ta puidu endale.

Kallas lausus, et juhatuse tasemel müüb RMK igal aastal 170 miljoni euro eest puitu. "Selle konkreetse lepingu rahaliseks mahuks 15 aasta jooksul oleks 300 miljonit eurot ehk aastas 20 miljonit eurot," ütles Kallas vastuseks küsimusele, kuidas juhatus sellises mahus lepinguid saab omal vastutusel teha.