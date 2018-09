Vabade ametikohtade arv tegi läbi tõusu. Kus on neid kõige enam?

Ametikohtade koguarv (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) oli II kvartalis 602 200, mis on eelmise kvartaliga võrreldes 1% enam. Ametikohtade koguarvus on jätkuvalt suurim töötleva tööstuste (18%), kaubanduse (15%) ja hariduse (10%) tegevusala osatähtsus. Töötlev tööstus ja kaubandus on ka Eesti suurimad tööpakkujad - vabade ametikohtade arv oli II kvartalis neis sektoreis kõige suurem (vastavalt 1810 ja 1750 kohta). Vabade ametikohtade arvu poolest järgnes II kvartalis eelnimetatud tegevusaladele hariduse tegevusala (1100 kohta).

Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2018. aasta II kvartalis 1,9%, mis oli 0,1 protsendipunkti suurem kui eelmises kvartalis ja 0,2 protsendipunkti väiksem kui 2017. aasta II kvartalis.

Kõrgeim vabade ametikohtade määr oli II kvartalis finants- ja kindlustustegevuses (4,7%) ning haldus ja abitegevuses (3,0%). Madalaim oli vabade ametikohtade määr kinnisvaraalases tegevuses (0,2%) ja mäetööstuses (0,4%).

Enamik vabadest ametikohtadest asusid jätkuvalt Harju maakonnas (67%), sh Tallinnas (55%). Järgnesid Tartu maakond (11%) ning Ida-Viru ja Pärnu maakond (kummaski 5%). Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Lääne (3,2%) ja Põlva maakonnas (2,4%), madalaim aga Hiiu maakonnas (0,5%).