Vabaerakonnas valmib seaduseelnõu, millega tahetakse edaspidi hakata riigieelarvest rahastama ka valimisliite, kes on osutunud valimistel populaarseteks. Hääle hinnaks pakuvad vabaerakondlased kahte eurot.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Jüri Adams ütles Aktuaalsele Kaamerale, et eelnõu idee on anda veerand sellest toetusest, mida praegu saavad erakonnad riigieelarvest, valimisliitudele ja erakondade kohalikele organisatsioonidele, kes on edukad kohalikel valimistel. Vabaerakondlased hetkel veel arutlevad selle üle, mille alusel valimisliitudele raha võiks jaotada.

"Ilmselt aluseks saab olema selline asi, mida kasutatakse praegu Saksamaal ja Lätis, et võetakse häälte arv ja korrutatakse mingisuguse kokkuleppelise häälte hinnaga. Meile tundub, et see mõistlik hääle hinna suurus võiks olla kaks eurot aastas," selgitas Adams.

Vabaerakond lubab oma eelnõu riigikogule esitada paari nädala pärast.