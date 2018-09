Vabaerakond: valitsuse majandusprognooside tase tekitab külmavärinaid

Foto: Jaanus Lensment

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni liige ettevõtja Enn Meri leiab, et valitsusel on vaja koguda reserve, mitte soodustada majanduse ülekuumenemist. Ühtlasi on Meri kriitiline rahandusminister Toomas Tõniste hiljuti esitatud eelarveprognooside suhtes. Kui varasemalt on riigieelarves planeeritud alkoholiaktsiisi laekumiseks 341,2 miljonit eurot, siis nüüd on prognoos lausa 100 miljoni euro võrra madalam.