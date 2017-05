VABAERAKONNA ANALÜÜS: Keskerakonna korruptsioon on võtnud maksumaksja rahakotist vähemalt miljon eurot

Vabaerakond esitleb täna analüüsi ja arvutust, kui palju on viimastel aastatel avalikkuse ette jõudnud ja eri viisidel tõendatud korruptsioonijuhtumid Tallinna elanikele otseselt maksma läinud. Vabaerakonna hinnangul on kindlalt tõestatud otsene kahju elanikele vähemalt miljon eurot, pärast Edgar Savisaare kohtuasja võib kogukahju küündida pooleteise miljonini.

"Korruptsioonikuriteod on kahjustanud oluliselt konkurentsi, kallutanud korruptantide „partnerite“ kasuks mitmeid suure rahalise väärtusega otsuseid, rikastanud altkäemaksu andjaid ja võtjaid, viimased aga on tihtipeale varustanud vahenditega Keskerakonda. Mitmed teod on otseselt viinud Tallinna kassast maksumaksja raha," kirjutas Vabaerakond analüüsis.

Ivo Parbus

Tallinna abilinnapea nõunikuna töötanud Ivo Parbus mõisteti süüdi korduvas ja ulatuslikus pistise nõudmises ja võtmises, mille eest määrati talle karistuseks 3-aastane vangistus.

Parbuse töö oli tegi Tallinna linnaplaneerimise ametis detailplaneeringute ja ehitusprojektide üle järelvalve teostamine. Selle käigus võttis ta 2007. aasta augustist kuni 2008. aasta detsembrini pistist nii raha kui kinkekaartidena endale ja Keskerakonna varjatud rahapumbaks nimetatud sihtasutusele Jüri Vilmsi Sihtkapital.

Kokku sai Ivo Parbus pistisena vara üle 950 000 krooni ehk 60 741 eurot.

Elmar Sepp

Keskerakonna legendaarne munitsipaalpoliitik ja rahaasjade korraldaja Elmar Sepp mõisteti süüdi Ivo Parbuse korduvas pistisemõistmisele kihutamises ja sellele kaasaaitamises. Selle eest määrati talle karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust.

Sepp juhtis SA Jüri Vilmsi Sihtkapitali, mis mõisteti juriidilise isikuna samuti süüdi ning millele mõisteti karistuseks välja 200 000 eurot.

Kohtutoimikust ilmnes, et 2009. aastal lasi Sepp lugeda finantstuluks mitu Jüri Vilmisi Sihtkapitalile antud laenu, mis olid tegelikult varjatud annetused Keskerakonnale ning "laenajad" olid juba arvestanud, et tagasimakseid ei toimu.

Lisaks laenudele ostsid mitmed ettevõtjad Jüri Vilmsi Sihtkapitalilt ka sadade tuhandete kroonide eest ajalehereklaame, mis tegelikult kunagi Kesknädalas ja Vesti Dnjas ei ilmunud.

Kokku läks Elmar Sepa tegevus maksma vähemalt 6,65 miljonit krooni ehk üle 425 000 euro.

Vello Lõugas

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juht Vello Lõugas mõisteti süüdi pistise võtmises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Karistuseks määrati talle 2 aastat tingimisi vangistust.

Lõugas võttis mitme firma esindajatelt kokku 482 762 krooni pistist Tallinna linna tellitud liikluskorraldusvahendite paigaldus- ja hooldustööde tegemise ja ühe liikluskorraldusskeemi kooskõlastamise eest. Lisaks koostas ja väljastas ta ühe äriühingu nimelt mitu arvet talle pistist maksnud ettevõtetele tööde eest, mida tegelikkuses ei tehtud.

Arvete alusel nõudis Lõugas arvete saajatelt tasu 497 665 krooni ehk 31 000 eurot.

Mati Songisepp

Tallinna transpordiameti liiklusteenistuse direktor Mati Songisepp mõisteti süüdi pistise korduvas võtmises. Karistuseks määrati mehele 3 aastat tingimisi vangistust.

Songisepp sai kahe firma esindajatelt linna liikluskorraldusvahendite paigaldus- ja hooldustööde tellimise, vastuvõtmise ja tasu maksmise korraldamise eest kokku 144 083 eurot pistist.

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Toomas Õispuu mõisteti süüdi 10 000 eurose pistise võtmises vandeadvokaat Viktor Kaasikult. Selle eest määrati talle karistus 1 aasta ja 3 kuud tingimisi vangistust.

Õispuu pidi soodustingimustel Kaasikult saadud laenu ehk pistise eest korraldama oma ametis Tallinna Hipodroomi kinnistu detailplaneeringu menetlust.

Kaimo Järvik

Tallinna munitsipaalpolitsei juht Kaimo Järvik mõisteti süüdi pistise võtmises. Karistuseks määrati talle 2 kuud reaalset vangistust.

Süüdistuse kohaselt andis kohtutäitur Priit Lantin Järvikule 9500 eurot pistist vastutasuna selle eest, et Järvik eelistas Lantinit mupo tasumata rahatrahvide sundtäitmiste läbiviijana.

Allar Oviir

Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Allar Oviir mõisteti süüdi selles, et ta võttis kolme aasta jooksul 383 840 krooni ehk 24 542 eurot pistist oma tuttavatelt ehitusettevõtjatelt. Vastutasuks suunas Oviir neile linnaosa ehitustellimusi ja pikendas munitsipaalkorterite üürilepinguid. Pistist maksti Oviirile nii sularahas ja ülekannetega kui ka tasuta teenuste ja asjadena. Karistuseks määrati talle 2 aastat vangistust tingimisi

Alar Näärme

Tallinna Kesklinna vanem Alar Nääme mõistati süüdi omastamisest, kui ta kasutas ebaseaduslikult ligi 2800 euro ulatuses linnarahva raha selleks, et korraldada enne riigikogu valimisi Valgas oma valimisüritusi. Karistuseks määrati talle 6300 eurot trahvi.

Karin Tammemägi

Riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas, et Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi kasutas linnarahva raha oma isiklikuks valimiskampaaniaks, kui maksis 268, 8 eurot kepikõnni reklaamplakati eest, mille ta 2013. aastal Stroomi ranna kohviku seinale kinnitas. Pärast pikki kaotatud kohtuvaidlusi, kus leiti, et tegemist oli keelatud annetusega, otsustas Tammemägi 4. aprillil 2017 raha tagastada.

Lisaks jagas Tammemägi 2013. aastal vahetult enne valimisi oma piirkonna väetitele linna raha eest – 2563 eurot – apteegi kinkekaarte ja 2014. aasta jõulude ajal komme, milleks kulus 14 000 eurot linna raha.

Priit Kutser

RERJK ja kohus lugesid Põhja-Tallinna linnosavanema asetäitja Priit Kutseri reklaamile kulutatud 1234 eurot keelatud annetuseks. Kutser püstitas 2013. aasta valimiste eel ühe Kopli kooli seinale linnarahva raha eest suure plakati, kus lubas peatset ujula ehitamist.

Edgar Savisaar, Jaanus Mutli ja Arvo Sarapuu

Keelatud annetuse alla läks 11 000-eurone kulutus, mille linnavalitsus tegi 2013. aasta valimiste eel Hiiu staadioni avamiseks. Tegemist oli pesuehtsa reklaamplakatiga, kus keskerakondlastest linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Arvo Sarapuu ja Jaanus Mutli pilli pille mängides inimesi avapeole kutsusid.

Edgar Savisaar

2016. aasta septembris teatasid kõik suured meediakanalid, et lisaks varem esitatud kahtlustusele on Edgar Savisaar kasutanud Tallinna eelarveraha ebaseaduslikult enda ja erakonna huvides.

Kõige jõhkrama maksumaksja raha raiskamise pani Savisaar toime 2013. aasta valimiste eel, kui lasi Pirita metsas teha kõigest 40 sekundilise väga lihtsa ja ilma igasuguste efektidega telereklaami, milles ta kutsus inimesi Tallinna sügisjooksule. See läks linnarahvale maksma 116 000 eurot. Nii ERJK kui erinevad kohtuastmed leidsid, et tegemist on keelatud annetusega ja Edgar Savisaar peab raha linnale tagastama.

Pooleliolevad kaasused ja süüdistused

Edgar Savisaar

Kapo ja prokuratuur süüdistavad linnapea Edgar Savisaart kõigepealt ehitusärimelt Aivar Tuulbergilt 50 000 eurose altkäemaksu võtmises selle eest, et linn korraldas sihtasutuse Tallinna Kultuurikatel remonditööde konkursi võidu Astlanda Ehituse ning Rand ja Tuulberg ASi ühispakkumisele.

Altkäemaksu võtmises hotelliärimees Alexander Kofkinilt vastutasuks soodsate rendilepingute ja muude otsuste eest, maksis Kofkin kinni Savisaare ja tema toonase tüdruksõbra Siret Kotka puhkusereisi Hispaaniasse. Liaks maksis Kofkin kinni Edgar Savisaare Meritoni hotelli numbritoas toimunud pikantse sisuga kohtumise Nataljaga.

Altkäemaksu võtmises suurettevõtja Vello Kunmani tütre Tallinnas Nõmme linnaosas Sihi 108 kerkiva eramu ehitustegevuse tagantjärele seadustamises. Savisaar lubas altkäemaksu vahendajaks olnud Villu Reiljanile ehitusloa jõhkrast rikkumisest hoolimata asjad korda ajada, kui Keskerakonna arvele laekub 20 000 eurot.

Altkäemaksu võtmises suurärimees Hillar Tederilt, kelle palvel lubas Savisaar ära korraldada ärimehega seotud Kadrioru kinnistu vahetuse parema krundi vastu. Vastutasuks korraldas ärimees Teder oma poja kaudu 275 000-eurose laenu Keskerakonna valimiskampaaniat korraldanud Paavo Pettai ettevõttele Midfield. Sellest rahast tasuti hiljem 2013. aasta kohalike valimiste kampaaniast üles jäänud Keskerakonna võlg 85 243 eurot, 2014. aasta europarlamendivalimiste võlg 11 049 eurot ja 2015. aasta parlamendivalimiste kampaaniale kulunud 138 306 eurot.

Altkäemaksu võtmises ja selle rahapesus Aleksander Kofkinilt. Süüdistusest selgub, et 10. augustil 2007. aastal jõudis Edgar Savisaarega seotud Šveitsi panga kontole ärimees Kofkinilt 191 570 eurot. Priske rahaülekanne pidi tagama Tallinna linnavõimu juures mitmed otsused, mis andsid Kofkiniga seotud ettevõttele Estkompexim mitmeid olulisi eeliseid.

Kokku võis see maksma minna ligikaudu 536 570 eurot.

Toomas Lepp

Esialgse kahtlustuse järgi on Toomas Lepp lasknud mitme aasta vältel maksta Tallinna Televisioonil temaga seotud ettevõttele igakuiselt tasu teenuste eest, mida tegelikult ei osutatud. Praegu on alust arvata, et sellega on Tallinna Televisioonile tekitatud kahju suurusjärgus paarsada tuhat eurot.

Kokku on Vabaerakonna analüüsi kohaselt raisatud maksumaksja raha kuni 1 573 000 eurot.

Kuna Edgar Savisaare altkäemaksusüüdistuse arutamine on alles algusjärgus ja süü pole kindel, tõstab Vabaerakond esile kindlalt tõestatud korruptsioonikahju, mis on nende hinnangul ligi miljon eurot (sh ka Toomas Lepa pooleliolev kaasus, mis olevat erinevate allikate poolt väga tugevalt tõendatud).