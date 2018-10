Vabaerakonna uus juht: teeme sotsiaalmaksu töötaja maksuks

"Kevadel kinnitatud programmis on kirjas, et jagame sotsiaalmaksu tööandja ja töövõtja vahel ära," rääkis Nurm. Ta lisas, et pikemas plaanis tahaks nad sotsiaamaksu täielikult töövõtja maksuks muuta -seda küll tööandja kinnipidamisel ja nii, et töövõtja netosissetulek ei muutuks.

Nurme sõnul oleks sellel mitu mõju: esmalt tekib nii-öelda nõudlik valija, kes survestab riiki, et maksumaksja kasutatav raha oleks kasutatav efektiivseimal viisil ning teiseks võimaldab see teha riigil teha suuri ümberkorraldusi. Näiteks oleks võimalik haigekassa ümber korraldada tervisekindlustuseks.

Loe lähemalt Äripäevast.