Vabariigi 100. sünnipäeva eel hakkab Eesti riik Soome lahel Venemaalt peale tungivat jääd murdma

Vabariigi 100. aastapäeva eel alustab Eesti riik Venemaalt peale tungiva jää murdmist Soome lahel, et tagada laevade pääs Eesti sadamatesse ja kindlustada katkematu kaubavahetus muu vaba maailmaga, teatas veeteede amet.

Riigi poolt prahitud jäämurdja „Botnica“ sõidab täna pärastlõunal Paljassaare sadamast välja, võtab suuna Sillamäele, jõuab sinna plaanide järgi südaöö paiku ja abistab jäässe kinni jäänud kaubalaeva vabasse vette. Hetkel tangitakse „Botnicat“ Paljassaare sadamas, laev võtab peale 100 000 liitrit kütust, millest jätkub jää murdmisel umbes neljaks päevaks. Edasi tangitakse „Botnicat“ juba Sillamäel.

Laev, mis ootab jäämurdeteenust Sillamäe reidil, on Saksamaa lipu all sõitev kaubalaev „Neuland“, mis väljus Sillamäe sadamast ja jäi sealkandis jäässe kinni. „Botnica“ abistab laeva jääst välja Kunda alla vabasse vette, seejärel saab „Neuland“ jätkata sõitu sihtkohta.

Lisaks hakkab „Botnica“ tegema Sillamäe-Kunda kandis ka jääluuret, et kaubalaevu raadio teel informeerida ja vajadusel juhendada sadamast väljumisel ja sinna sissesõitmisel.

Seega on olukord seks talveks niikaugel, et Soome lahel algab tänasest jää murdmine. Meri on jäätunud või rüsijääd kuhjunud just ennekõike Sillamäe all.

Alates 1. märtsist kehtivad Sillamäe sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele ka täiendavad nõuded, milleks on jääklass 1D (Lloyd´s registri järgi või samaväärne klassifikatsiooniühingute jääklass) ja peamasina võimsus alates 1200 kW.

Soome lahel murdis riik jääd ka eelmisel aastal, kuid seda vaid mõned päevad, sest meri ei jäätunud, küll aga kandsid hoovused ja tuuled Sillamäe piirkonda rüsijääd ning seal tuli 2017. aastal talvel abistada jääst läbi 9 laeva.

Riigihanke tulemusel on jäämurdeteenuse osutamiseks Soome lahel aastateks 2012-2022 talvisel navigatsioonihooajal nelja kuu vältel riigi kasutada ASi Tallinna Sadam tütarettevõttele TS Shipping kuuluv jäämurdja „Botnica“, mille eest maksab riik ainuüksi valmisolekutasu 4,7 miljonit eurot aastas. See summa kulub „Botnica“ prahtimisele ka siis, kui laev ainult kai ääres seisab. „Botnica“ kulutab ca 30 000 liitrit laevakütust päevas, kui ta jääd murrab. Seega makstakse riigieelarvest „Botnica“ kasutamise eest jäämurdeteenuse osutamisel üle 69 500 euro päevas.

Riigieelarves on sel aastal jäämurdeteenuseks kokku planeeritud 6,376 miljonit eurot. On eeldada, et seal aastal tuleb see summa suurem.

Jää murdmiseks on riigil kasutada kokku neli alust. Kaks neist kuulub riigile – „Tarmo“ varujäämurdjana Soome lahe tarvis ja mitmeotstarbeline laev EVA-316 põhimurdjana Pärnu lahe vajadusi silmas pidades ning kaht laeva prahitakse - TS Shippingule kuuluv „Botnica“ põhijäämurdjana Soome lahe jaoks ja laevandusfirmale Alfons Hakans kuuluv „Protector“ varujäämurdjana Pärnu lahe jaoks. Sel aastal ongi tulnud Pärnu lahel varujäämurdjat kasutada, kuna põhimurdja EVA-316 on olnud tehnilise rikke tõttu rivist väljas.